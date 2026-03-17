La cantante estadounidense Christina Aguilera llega hoy martes 17 de marzo al Palacio de los Deportes de la CDMX en concierto.
Así que fans prepárense pues les tenemos el setlist, horario y telonero para el concierto del de Christina Aguilera en Palacio de los Deportes, a continuación todos los detalles:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 17 temas en vivo
- Duración: 2 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche
Posibles temas en el setlist de canciones para concierto de Christina Aguilera en Palacio de los Deportes del 17 de marzo
Al fin este martes 17 de marzo es el esperado concierto de Christina Aguilera en Palacio de los Deportes de la CDMX con única fecha para sus fans en México.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el concierto de Christina Aguilera en Palacio de los Deportes sean los siguiente:
- Dirrty
- Can’t Hold Us Down
- Fighter
- Genie in a Bottle
- What a Girl Wants
- Bionic
- Glam
- Vanity
- Ain’t No Other Man
- Candyman
- Say Something
- Show Me How You Burlesque
- Express
- Lady Marmalade
- Beautiful
- Moves Like Jagger / Feel This Moment
- Let There Be Love