La cantante estadounidense Christina Aguilera llega hoy martes 17 de marzo al Palacio de los Deportes de la CDMX en concierto.

Así que fans prepárense pues les tenemos el setlist, horario y telonero para el concierto del de Christina Aguilera en Palacio de los Deportes, a continuación todos los detalles:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 17 temas en vivo

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche

Christina Aguilera (@xtina / Instagram )

Posibles temas en el setlist de canciones para concierto de Christina Aguilera en Palacio de los Deportes del 17 de marzo

Al fin este martes 17 de marzo es el esperado concierto de Christina Aguilera en Palacio de los Deportes de la CDMX con única fecha para sus fans en México.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el concierto de Christina Aguilera en Palacio de los Deportes sean los siguiente: