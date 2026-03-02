Hoy lunes 2 de marzo se presenta en concierto el cantautor y guitarrista canadiense Bryan Adams en la Arena CDMX.

Así que prepara tu itinerario con los detalles del horario y hora en la que termina el concierto en la Arena CDMX de Bryan Adams:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de Bryan Adams en Arena CDMX (Bryan Adams)

Roll With The Punches de Bryan Adams llega a la Arena CDMX

La gira de concierto Roll With The Punches del nuevo disco de Bryan Adams llega a la Arena CDMX hoy 2 de marzo.

Concierto que promete ser una noche inolvidable con los nuevo de Bryan Adams sin faltar los grandes temas clásicos del canadiense que han marcado a sus fans.

Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.