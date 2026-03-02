El cantautor y guitarrista canadiense Bryan Adams está de regreso a México este lunes 2 de marzo con concierto en la Arena CDMX.

Y si ya tienes tus boletos, te tenemos todos los detalles del setlist, horario y telonero del concierto de Bryan Adams en la Arena CDMX:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche 
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto 
  • Telonero: Sin artista previo 
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo 
Concierto de Bryan Adams en Arena CDMX
Concierto de Bryan Adams en Arena CDMX (Bryan Adams)

Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Bryan Adams en Arena CDMX de hoy 2 de marzo

Bryan Adams se presentará en la Arena CDMX hoy 2 de marzo como parte de su gira de conciertos Roll With The Punches.

Por lo que se espera que posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Bryan Adams en Arena CDMX sean una mezcla de sus nuevos temas y sus grandes éxitos:

  1. Can’t Stop This Thing We Started
  2. Straight From the Heart
  3. Let’s Make a Night to Remember
  4. Kick Ass
  5. Run to You
  6. Somebody
  7. Roll With the Punches
  8. Do I Have to Say the Words?
  9. 18 til I Die
  10. Please Forgive Me
  11. It’s Only Love
  12. Shine a Light
  13. Heaven
  14. Never Ever Let You Go
  15. This Time
  16. Heat of the Night
  17. Make Up Your Mind
  18. You Belong to Me
  19. Have You Ever Really Loved a Woman?
  20. So Happy It Hurts
  21. Will We Ever Be Friends Again
  22. Here I Am
  23. The Only Thing That Looks Good on Me Is You
  24. (Everything I Do) I Do It for You
  25. Back to You
  26. Summer of ’69
  27. Cuts Like a Knife
  28. All for Love