El cantautor y guitarrista canadiense Bryan Adams está de regreso a México este lunes 2 de marzo con concierto en la Arena CDMX.
Y si ya tienes tus boletos, te tenemos todos los detalles del setlist, horario y telonero del concierto de Bryan Adams en la Arena CDMX:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo
Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Bryan Adams en Arena CDMX de hoy 2 de marzo
Bryan Adams se presentará en la Arena CDMX hoy 2 de marzo como parte de su gira de conciertos Roll With The Punches.
Por lo que se espera que posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Bryan Adams en Arena CDMX sean una mezcla de sus nuevos temas y sus grandes éxitos:
- Can’t Stop This Thing We Started
- Straight From the Heart
- Let’s Make a Night to Remember
- Kick Ass
- Run to You
- Somebody
- Roll With the Punches
- Do I Have to Say the Words?
- 18 til I Die
- Please Forgive Me
- It’s Only Love
- Shine a Light
- Heaven
- Never Ever Let You Go
- This Time
- Heat of the Night
- Make Up Your Mind
- You Belong to Me
- Have You Ever Really Loved a Woman?
- So Happy It Hurts
- Will We Ever Be Friends Again
- Here I Am
- The Only Thing That Looks Good on Me Is You
- (Everything I Do) I Do It for You
- Back to You
- Summer of ’69
- Cuts Like a Knife
- All for Love