Hoy domingo 28 de junio es el concierto de Asian Kung-Fu Generation en el Pepsi Center WTC que trae lo mejor de la banda japonesa con su rock alternativo.

No te pierdas de nada que a continuación encontrarás todo de los detalles de horario y hora en la que termina el concierto de Asian Kung-Fu Generation en el Pepsi Center WTC:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 9:00 de la noche

Asian Kung-Fu Generation concierto CDMX en 2026 (Asian Kung-Fu Generation / Facebook)

Asian Kung-Fu Generation celebra sus 30 años en el Pepsi Center WTC

El Pepsi Center WTC abre sus puertas para celebrar los 30 años de la icónica banda japonesa Asian Kung-Fu Generation este 28 de junio.

Por lo que será un concierto especial para los fans mexicanos junto a Asian Kung-Fu Generation.

Así que solo alístate, pues ya tienes todo lo necesario para saber y disfrutar del concierto de Asian Kung-Fu Generation en el Pepsi Center WTC.

Recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

La manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.