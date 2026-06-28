La banda japonesa de rock alternativo Asian Kung-Fu Generation regresa a México con único concierto este 28 de junio en el Pepsi Center WTC de la CDMX.

Así que toma nota, que ya te dejamos los detalles para el setlist y telonero en el concierto de Asian Kung-Fu Generation en en Pepsi Center WTC de hoy domingo:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 9:00 de la noche

Asian Kung-Fu Generation concierto CDMX en 2026 (Asian Kung-Fu Generation / Facebook)

Posible setlist para Asian Kung-Fu Generation en el Pepsi Center WTC del 28 de junio

Asian Kung-Fu Generation trae lo mejor de su rock japonés a México para celebrar sus 30 años hoy 28 de junio con concierto en el Pepsi Center WTC.

Concierto que será un recorrido con sus mejores éxitos, por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones de Asian Kung-Fu Generation en el Pepsi Center WTC sean los siguientes: