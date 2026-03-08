El concierto de Amanda Miguel en el Auditorio Nacional de la CDMX es hoy domingo 8 de marzo.

A continuación les dejamos a los fans de la intérprete argentina Amanda Miguel todos los detalles de horario y hora en la que termina el concierto del Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 4:30 pm

Hora del concierto: 6:30 de la tarde en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas aproximadamente

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 8:30 de la noche

Amanda Miguel (@yoamandamiguel / Instagram)

Él Me Mintió World Tour de Amanda Miguel en el Auditorio Nacional

Disfruta de Amanda Miguel en el Auditorio Nacional con su esperado concierto para su gira Él Me Mintió World Tour .

Concierto del cual ya tienes todos los detalles para disfrutar como se debe del show de Amanda Miguel en el Auditorio Nacional.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.