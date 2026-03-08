La cantante argentina, Amanda Miguel está de regreso con concierto en el Auditorio Nacional de la CDMX hoy domingo 8 de marzo.
Por lo que a los fans ya les tenemos los detalles de setlist, horario y telonero para el concierto de Amanda Miguel en Auditorio Nacional para que no se pierdan de nada:
- Apertura de puertas: 4:30 pm
- Hora del concierto: 6:30 de la tarde en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo
Posibles setlist para Amanda Miguel en Auditorio Nacional hoy 8 de marzo
Él Me Mintió World Tour de Amanda Miguel aterriza en el escenario del Auditorio Nacional hoy domingo 8 de marzo.
Concierto con lo mejor de la música de Amanda Miguel, por lo se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el Auditorio Nacional sean los siguientes:
- Quiero un amor total
- Telefono maldito
- Las pequeñas cosas
- Dudas
- Castillos
- Ámame una vez más
- A mi amiga
- Como un títere
- Honrar la vida
- Así como hoy
- Cenizas
- Espuma de mar
- Y te amo igual
- (They Long to Be) Close to You
- The Boss
- Respect
- Cosquillas en el pecho
- Desierto
- Hagamos un trato
- El pecado
- Mi buen corazón
- No me vas a olvidar
- El gato y yo
- Lo vi
- Así no te amará jamás
- Él me mintió