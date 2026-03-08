La cantante argentina, Amanda Miguel está de regreso con concierto en el Auditorio Nacional de la CDMX hoy domingo 8 de marzo.

Por lo que a los fans ya les tenemos los detalles de setlist, horario y telonero para el concierto de Amanda Miguel en Auditorio Nacional para que no se pierdan de nada:

Apertura de puertas: 4:30 pm

Hora del concierto: 6:30 de la tarde en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo

Tras criticas Amanda Miguel ofrece una disculpa (Instagram @yoamandamiguel)

Posibles setlist para Amanda Miguel en Auditorio Nacional hoy 8 de marzo

Él Me Mintió World Tour de Amanda Miguel aterriza en el escenario del Auditorio Nacional hoy domingo 8 de marzo.

Concierto con lo mejor de la música de Amanda Miguel, por lo se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el Auditorio Nacional sean los siguientes: