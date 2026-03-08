La cantante argentina, Amanda Miguel está de regreso con concierto en el Auditorio Nacional de la CDMX hoy domingo 8 de marzo.

Por lo que a los fans ya les tenemos los detalles de setlist, horario y telonero para el concierto de Amanda Miguel en Auditorio Nacional para que no se pierdan de nada:

  • Apertura de puertas: 4:30 pm
  • Hora del concierto: 6:30 de la tarde en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo
Tras criticas Amanda Miguel ofrece una disculpa
Posibles setlist para Amanda Miguel en Auditorio Nacional hoy 8 de marzo

Él Me Mintió World Tour de Amanda Miguel aterriza en el escenario del Auditorio Nacional hoy domingo 8 de marzo.

Concierto con lo mejor de la música de Amanda Miguel, por lo se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el Auditorio Nacional sean los siguientes:

  1. Quiero un amor total
  2. Telefono maldito
  3. Las pequeñas cosas
  4. Dudas
  5. Castillos
  6. Ámame una vez más
  7. A mi amiga
  8. Como un títere
  9. Honrar la vida
  10. Así como hoy
  11. Cenizas
  12. Espuma de mar
  13. Y te amo igual
  14. (They Long to Be) Close to You
  15. The Boss
  16. Respect
  17. Cosquillas en el pecho
  18. Desierto
  19. Hagamos un trato
  20. El pecado
  21. Mi buen corazón
  22. No me vas a olvidar
  23. El gato y yo
  24. Lo vi
  25. Así no te amará jamás
  26. Él me mintió