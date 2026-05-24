El recinto de espectáculos en la CDMX, El Cantoral está por recibir en concierto al cantante mexicano Álex Fernández hoy domingo 24 de mayo.

Y para que armes tu itinerario, te traemos todos los detalles del horario y hora en la que termina el concierto del 24 mayo de Álex Fernández en El Cantoral:

Apertura de puertas: 4:00 de la tarde

Hora del concierto: 6:00 de la tarde en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 8:00 de la noche

Alex Fernández (@AlexFdezMusica)

Voz de mi Sangre Tour 2026 de Álex Fernández en El Cantoral

Álex Fernández llega al El Cantoral con un concierto que promete como parte de su gira Voz de mi Sangre Tour 2026 con lo mejor de la música ranchera.

Así que ya tiene todos los detalles para disfrutar como se debe del concierto de Álex Fernández en El Cantoral hoy 24 de mayo.

Recuerda que El Cantoral es el recinto ubicado en la calle Puente Xoco sin número Puerta A en la colonia Xoco de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia de llegada a El Cantoral, el Metro es la mejor opción usando la Línea 3 y bajando en la estación Coyoacán.