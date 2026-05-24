El cantante del regional mexicano, Álex Fernández llega con concierto único a El Cantoral de la CDMX este domingo 24 de mayo.
Así que les traemos los detalles de setlist y telonero para que disfruten del concierto de Álex Fernández en El Cantoral:
- Apertura de puertas: 4:00 de la tarde
- Hora del concierto: 6:00 de la tarde en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 8:00 de la noche
Setlist para el concierto de Álex Fernández en El Cantoral de hoy 24 mayo
El legado musical de Álex Fernández lo trae con concierto en El Cantoral hoy domingo 24 de mayo con su gira Voz de mi Sangre Tour 2026.
Se espera los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Álex Fernández en El Cantoral sean los siguientes:
- Sigue la Dinastía
- Te Amaré
- Lo Primero Que Haría
- El Tiempo No Perdona
- Buscando el Olvido
- Muchachita Linda
- Pídeme
- Lo Que Tú Necesitas
- Te Lo Digo Porque Te Conozco
- Esta Vida
- Caballero
- Pa’ Olvidarme de Ella
- Qué Poca
- Duele
- El Mejor Regalo
- Te Amo
- El Privilegio de Amar
- Perdón
- No Me Sé Rajar
- Mi Abuelo Vino a Visitarme
- Te Dije
- Siempre Juntos