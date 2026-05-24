El cantante del regional mexicano, Álex Fernández llega con concierto único a El Cantoral de la CDMX este domingo 24 de mayo.

Así que les traemos los detalles de setlist y telonero para que disfruten del concierto de Álex Fernández en El Cantoral:

Apertura de puertas: 4:00 de la tarde

Hora del concierto: 6:00 de la tarde en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 8:00 de la noche

Alex Fernández Jr. hijo de Alejandro Fernández (aztecauno / Instagram)

Setlist para el concierto de Álex Fernández en El Cantoral de hoy 24 mayo

El legado musical de Álex Fernández lo trae con concierto en El Cantoral hoy domingo 24 de mayo con su gira Voz de mi Sangre Tour 2026.

Se espera los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Álex Fernández en El Cantoral sean los siguientes: