A Jorge Losa le tumbaron “Pégate pa’ mi” y fans acusan a los envidiosos de provocar que lo bajaran.

Ferka y Jorge Losa causaron gran furor con su noviazgo dentro de La Casa de los Famosos México, y hasta una canción lanzaron para demostrase su amor.

Tras su salida del reality, Jorge Losa lanzó “Pégate pa’ mi’, canción inspirada en su novia y que fue estrenada el 7 de agosto.

Aunque muchos creyeron que era broma, “Pégate pa’ mi” tuvo éxito y estuvo en los primeros lugares en plataformas como iTunes.

Sin embargo, el video oficial de la canción de Jorge Losa -de 33 años de edad- desapareció momentáneamente.

“Pégate pa’ mi” tiene más de medio millón de visitas en YouTube, a pesar de las burlas y críticas a Jorge Losa.

Sin embargo, el video oficial de la canción de Jorge Losa fue retirado de YouTube por algunas horas y él explicó la razón.

“Yo no sé qué pasó, Victor Delgado es un gran productor (...) y él produjo esta canción, para mí ha sido algo fascinante, nunca me lo esperé y me dice: ‘en toda mi carrera nunca me ha pasado con un artista que hayan tumbado el video así, no sé cómo hicieron pero lo quitaron”

Jorge Losa