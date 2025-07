Algo que pocos saben es que el actor Michael Cera estuvo a punto de verse relacionado con la saga de Harry Potter, pero al final rechazó hacer un papel importante.

Lo curioso del caso de Michael Cera y Harry Potter es que su rechazo no fue por problemas de agenda o que no le gustara la saga, si no por cuestiones de cómo lleva su carrera.

¿Por qué Michael Cera rechazó ser parte de Harry Potter?

En el podcast de Louis Theroux, Michael Cera mencionó que fue considerado para un papel en Animales Fantásticos, el spin-off de Harry Potter.

Sin embargo, rechazó el papel porque significaría un compromiso de varios años.

Además, Michael Cera señaló que ha hecho una elección consciente de cómo maneja su carrera alejándose de la exposición de sagas grandes, como es el caso de Harry Potter.

Afirmó que le daba miedo el volverse muy famoso y quería tener más control sobre su exposición, de ahí que solo haga películas para niños, de presupuesto mediano o de corte más independiente.

Aún así, de vez en cuando acepta participar en obras de cartelera alta, como es el caso de Barbie.

mencionando que si lo requirieran para otra franquicia y esta fuera interesante, es probable que le diera una oportunidad.

¿Qué papel iba a hacer Michael Cera en la franquicia de Harry Potter?

Aunque no se aclaró cuál sería su papel que le ofrecieron a Michael Cera en Animales Fantásticos, el spin-off de Harry Potter, el medio NME señala que lo querían para Jacob Kowalski.

Recordemos que Jacob Kowalski es el amigo muggle de Newt Scaramander, el protagonista de Animales Fantásticos, y u personaje mencionado en la saga de Harry Potter.

En ese sentido, Michael Cera hubiera sido el coprotagonista de la historia, pues Jacob Kowalski aparece en las tres películas de esta saga, teniendo un papel primordial en cada una de ellas.

Al final, fue Dan Fogler quien hizo a Jacob Kowalski, siendo para muchos uno de los más destacados en esta fallida saga.

