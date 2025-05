Luego de que se diera a conocer al nuevo elenco protagónico de la serie de Harry Potter, las miradas giraron a la autora de la saga literaria J. K. Rowling, de 59 años de edad.

Pues la pregunta que los fans se hacían era sobre qué opinaba del nuevo elenco de la serie de Harry Potter, misma que ya ha sido respondida por J. K. Rowling y la cual sorprende positivamente.

Esta es la opinión que sorprende positivamente de J. K. Rowling sobre el nuevo elenco de la serie de Harry Potter

A través de la red social X, es como la escritora británica J. K. Rowling ha dado su opinión el nuevo elenco de la serie de Harry Potter, respuesta que sorprende positivamente a todos los potterhead, pues la autora declaró que:

“Los tres son maravillosos. No podría estar más feliz”. J. K. Rowling

All three are wonderful. I couldn't be happier. — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 27, 2025

J. K. Rowling aprobó sorpresivamente nuevo elenco de la serie de Harry Potter poniendo felices a los fans

El nuevo elenco de la serie de Harry Potter ha causado un revuelo mayor tras el anuncio que confirmó a los nuevos Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley, siendo los elegidos:

Dominic McLaughlin - se desconoce su edad- como Harry Potter

Arabella Stanton de 10 años como Hermione Granger

Alastair Stout -se desconoce su edad- como Ron Weasley

¿Quiénes son los actores de la serie Harry Potter? Elenco de Max revela a los tres protagonistas (Especial)

Pues no solo sorprendió la opinión de su creadora J. K. Rowling al decir que son una elección “maravillosa”.

Ya que también las reacciones del fandom de Harry Potter sobre los actores protagonistas para interpretar a Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley en la serie de HBO han sido más que positivas.

Siendo varios los potterhead asegurar amar ya a los actores y por lo esperan con más ansias ya verlos en sus papeles para la serie de Harry Potter.

Pese a que los fans no han olvidado los detalles de la elección del actor Paapa Essiedu de 34 años, como Severus Snape.

Sin embargo, se mantienen positivos por ver cómo es que será la serie Harry Potter, además de que ponen su fe en los showrunner de estas.

Ya que recuerdan que los encargados principales de la serie de Harry Potter son Francesca Gardiner de 41 años y Mark Mylod de 60 años.

Mismos productores y escritores que han forjado un respeto gracias a sus trabajos en las aclamadas series de HBO, Game of Thrones, Succession y The Last of Us.