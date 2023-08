Zuria Vega reacciona al video de su esposo, Alberto Guerra, muy abrazado de otra mujer

Días atrás en Internet circuló un video de Alberto Guerra tomando de la cintura a una mujer que no era su esposa Zuria Vega. El hecho ocurrió en el concierto que Karol G, de 32 años de edad, ofreció en Los Ángeles.

Como te informamos en SDPnoticias, Alberto Guerra, de 40 años de edad, fue visto en el Rose Bowl de Los Ángeles, California, donde La Bichota ofreció un concierto. Como era de esperarse, el actor no estaba solo.

Alberto Guerra estaba acompañado de Paulina Dávila, de 34 años de edad, a quien por un momento abrazó, pero al darse cuenta que había gente grabando con sus celulares enseguida tomó distancia.

Que alguien me explique porque #AlbertoGuerra esposo de #ZuriaVega viene agarrándole la cintura a #PaulinaDavila en el concierto de #KarolG … ya salió otro ???? 🙄🙄 pic.twitter.com/7f9oxCcT4c

Esto desató especulaciones. El actor fue tachado de infiel e incluso se habló de una crisis matrimonial, supuesto que los principales protagonistas de este asunto ya han aclarado.

Ni por redes sociales ni por iniciativa, Zuria Vega dio sus primeras declaraciones sobre la supuesta prueba de infidelidad de su esposo durante un encuentro con reporteros, informa El Heraldo de México.

Zuria Vega, de 34 años de edad, dijo no estar enterada del chisme que involucra a su esposo y padre de sus hijos, así como subrayó que su matrimonio está sobre una base sólida por lo que a estas alturas lo que se diga alrededor de ellos no le afecta.

Y enseguida celebró que Alberto Guerra pudiera reunirse con ella ya que actualmente éste graba una película fuera de México:

Por su parte, Alberto Guerra se burló del supuesto recordando que ya los han divorciado en distintas ocasiones.

“No me entero (de los rumores), me entero aquí cuando vengo y hablo con ustedes. Ahorita me acaban de enseñar una nota dónde ya nos estaban divorciando, (y digo:) ‘ah mira’”

Alberto Guerra