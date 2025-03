Zayn Malik -de 32 años de edad- armó su buen itacate de dulces mexicanos para su despedida y así lo presumió en redes sociales.

Zayn Malik llegó a México y tuvo su primera fecha en el Palacio de los Deportes el pasado 25 de marzo 2025 como parte de su gira “Stairway to the sky”.

El cantante británico todavía tiene previstas dos fechas más en la ciudad los días 27 y 28 de marzo, y sus fans no pueden con la emoción.

Zayn Malik está disfrutando tanto de su estancia en México, que compartió cómo los dulces mexicanos le han robado el corazón.

Zayn Malik (Zayn Malik 'X' @zaynmalik)

Zayn Malik ya se armó un buen itacate de dulces mexicanos

Zayn Malik ha compartido en sus redes sociales lo emocionado que se siente de seguir con sus conciertos en México.

“México City, excited to see you tomorrow for night”, escribió Zayn Malik a los fans que tendrán la oportunidad de verlo en vivo en CDMX.

El cantante compartió fotografías de su primer concierto en el Palacio de los Deportes y le agregó emojis de corazones con los colores de la bandera de México.

Además, Zayn Malik sorprendió al mostrar que preparó un buen itacate de dulces mexicanos para su inevitable despedida.

En historias de Instagram, Zayn Malik presumió que tiene a su alcance una gran variedad de dulces, paletas y demás golosinas de México.

Zayn Malik deslumbra a México con su gira como solista

Zayn Malik inició con éxito su gira gira “Stairway to the sky” en México, donde ofreció un espectáculo mágico ante 18 mil fans en el Palacio de los Deportes.

Con una escenografía inspirada en un bosque mágico, el cantante llevó a su púbico en un viaje musical llenó de nostalgia, emociones y homenajes.

Zayn Malik interpretó por primera vez “Night Changes” de One Direction , lo que desató la euforia de su público.

El momento más emotivo del concierto llegó cuando en la pantalla apareció un mensaje en honor a Liam Payne, quién murió en 2024.

Zayn Malik tiene previsto otro concierto para el 27 de marzo y cerrará con broche de oro su gira el 28 de marzo en el Palacio de los Deportes.