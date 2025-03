Zayn Malik se prepara para presentarse en concierto el 25, 27 y 28 de marzo en el Palacio de los Deportes.

Con las 3 fechas en sold out, Zayn Malik trae a México su gira Stairway To The Sky.

Si eres de los afortunados en asistir al concierto de Zayn Malik en Palacio de los Deportes, acá te compartimos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para los 3 días.

Zayn Malik (Zayn Malik )

Posible setlist de canciones para el concierto de Zayn Malik en Palacio de los Deportes del 25, 27 y 28 de marzo

Se espera que el concierto de Zayn Malik incluya canciones de su más reciente álbum Room Under The Stairs, así como sus más grandes éxitos que han marcado su carrera musical.

Con base en las presentaciones de sus demás shows, se espera que Zayn Malik cante alrededor de 18 canciones.

Por lo que el posible setlist de canciones para el concierto de Zayn Malik en Palacio de los Deportes para el 25, 27 y 28 de marzo, sería el siguiente:

My Woman Birds on a Cloud Dreamin Lied To In the Bag “gnorance Ain’t Bliss Scripted Sweat BoRdErZ iT’s YoU Shoot at Will Last Request (cover de Paolo Nutini) Pillowtalk Concrete Kisses What I Am Alienated Gates of Hell Stardust

Horario para el concierto de Zayn Malik en Palacio de los Deportes del 25, 27 y 28 de marzo

Te compartimos el horario del concierto de Zayn Malik en el Palacio de los Deportes para el 25, 27 y 28 de marzo.

El concierto para los 3 días, iniciará a 9:00 p.m. y se estima que la duración sea de aproximadamente dos horas.

Por lo que los conciertos de los 3 días de Zayn Malik en el Palacio de los Deportes, terminen alrededor de las 11:00 p.m.

Zayn Malik (Instagram | Zayn Malik)

¿Conciertos de Zayn Malik en Palacio de los Deportes tendrán telonero?

Los conciertos de Zayn Malik en el Palacio de los Deportes del 25, 27 y 28 de marzo, sí tendrán telonero.

OCESA informó que la cantante Sofía Monroy será la telonera para los conciertos de Zayn Malik en el Palacio de los Deportes.

Sofía Monroy se presentará a las 8:00 p.m., una hora antes de que salga Zayn Malik.