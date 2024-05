Yuri ya reaccionó a los audios de la ex de Cristian Castro y le pide no tener más novias por las “estupideces” que hasta a ella la embarran.

Cristian Castro -de 49 años de edad- terminó con Mariela Sánchez por segunda ocasión luego de que se filtraran audios donde lo insultaba.

Mariela Sánchez -de 42 años de edad- también arremetió contra Yuri, a quien acusó de hablar mal de ella y de hacer un “carnaval” en su concierto con Cristian Castro.

Mariela Sánchez contó en sus audios que Yuri -de 60 años de edad- había hablado mal de ella y aseguró que su concierto era un carnaval.

Ante estas declaraciones, Yuri reveló a Ventaneando que ella nunca habló mal de Mariela Sánchez.

Incluso le ofreció su ayuda cuando terminó con Cristian Castro la primera vez, pues quería que arreglara su relación con el cantante.

Yuri asegura que entiende por qué Mariela Sánchez dijo tantas cosas contra Cristian Castro, ella y otras famosas.

Pues cree que cuando las personas están enojadas, suelen decir cualquier cosa.

“Cuando estamos bravas, no controlamos nuestras emociones, y decimos cualquier cantidad de cosas, ella dice que yo no respeto a las mujeres, que yo no la respeté a ella, nunca hablé de ti en el escenario, nunca he hablado mal de ti, tengo las grabaciones”

Yuri