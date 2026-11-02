Yuri pide concientizar sobre el abuso infantil tras compartir su experiencia, exhorta a los padres a estar al pendiente de la integridad de sus hijos.

Durante una conferencia en Monterrey, Yuri confesó que estuvo a punto de ser víctima de abuso cuando tenía 6 años y el agresor fue a la cárcel.

Yuri alza la voz contra el abuso infantil tras compartir su experiencia

Durante un breve encuentro con la prensa, Yuri hizo un llamado para cuidar a las infancias y prevenirlos sobre el abuso infantil.

Yuri mencionó que es importante enseñar a los menores a que no dejen que los toquen y si se sienten incómodos con alguna acción, lo denuncien inmediatamente.

Yuri (cortesía )

La cantante expresó que gracias a que sus padres le enseñaron a que nadie debía tocarla, ella pudo denunciar a tiempo a la persona que trató de abusar de ella.

Tenemos que educar a nuestros hijos a que no los toquen, que cuando quieran tocarlos avisen. A mí no me lograron hacer nada porque mi papá me entrenó y a ese hombre lo metieron a la cárcel. Yuri

Y subrayó que es importante denunciar y alzar la voz ante una situación de abuso, sin importar de quién se trate.

Pienso que los padres no están pendientes de sus hijos (…) hay que educarlos y todos tenemos que apoyar, las mujeres tenemos que unirnos y alzar la voz. Yuri

Yuri evitó que abusaran de ella gracias a la prevención

Durante su estancia en la conferencia “El arte de hacer justicia cuando la música le da voz a las mujeres”, Yuri compartió que estuvo a punto de ser víctima de abuso.

Yuri contó que desde pequeña su padres le enseñaron a que nadie debía tocarla sin su consentimiento y si esto ocurría, debía denunciarlo de inmediato.

Gracias a las enseñanzas de sus padres, Yuri evitó que un sujeto abusara de ella en el consultorio de su papá, quien era médico.

La cantante explicó que el sujeto trató de tocarla y ella se lo contó a sus padres, quienes denunciaron los hechos y el responsable terminó en prisión.