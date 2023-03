“Yo le creo”: Luis ‘Potro’ Caballero animó a Melissa Galindo a denunciar a Kalimba y confiesa que el ya conocía la historia de cómo el cantante acosó sexualmente a su expareja.

Kalimba -de 40 años de edad- se encuentra en medio de la controversia luego de que Melissa Galindo -de 34 años de edad- lo acusó de acoso sexual.

En medio de las especulaciones sobre la acusación de Melissa Galindo en contra de Kalimba, su expareja Luis ‘Potro’ Caballero -de 30 años de edad-.

Melissa Galindo no fue la única: Flor Martino también vivió una mala experiencia con Kalimba

Luis ‘Potro’ Caballero confesó que él le cree completamente a Melissa Galindo pues no cree que ni una gran actriz podría fingir la manera en la que lució la famosa en su video y es que señaló que estaba visiblemente afectada.

Melissa Galindo compartió un video donde denunció que hace tres años fue víctima de acoso sexual por parte de Kalimba.

En el video que compartió en su cuenta de Instagram, Melissa Galindo relató el acoso que sufrió por parte de Kalimba luego de que firmó un contrato para su disquera.

En medio de la controversia, Kalimba recibió el apoyo de sus compañeros de OV7. Sin embargo Melissa Galindo no estaría sola y es que su expareja confesó que si le cree a la cantante.

En entrevista compartida por el programa Venga la Alegría, Luis ‘Potro’ Caballero le mostró su apoyo a Melissa Galindo y confesó que el la animó para denunciar a Kalimba.

Luis ‘Potro’ Caballero señaló que en el video Melissa Galindo se ve muy afectada, por lo que no cree que se encuentre mintiendo ya que ni la mejor actriz podría lucir de esa manera.

En su conversación, Luis ‘Potro’ Caballero confesó que él conocía la historia pues Melissa Galindo se abrió con él cuando eran pareja.

En ese momento Luis ‘Potro’ Caballero la incitó a denunciar a Kalimba, pues consideró que era momento de externarlo para que tuviera el apoyo de las autoridades.

“Se abrió conmigo y me platicó esta historia y si le dije ‘creo que es momento de que lo denuncies, si es neta, pues denúncialo y, si no, cuéntalo en redes, extérnalo y que te apoyen las autoridades’”

Tras las críticas que recibió Melissa Galindo, Luis ‘Potro’ Caballero lamentó que sean las mismas mujeres las que le estén juzgando de esa manera.

Luis ‘Potro’ Caballero señaló que es importante que en esta clase de denuncias las mujeres reciban el apoyo de otras mujeres como de hombres para que sepan que no se encuentran solas.

“Se me hace muy chafa que la gente y sobre todo las mujeres le estén tirando en este tipo de cosas. Es algo que deberían de apoyarse, no solamente las mujeres, también los hombres deberíamos apoyar la versión de las mujeres y que no estén solas”

Luis ‘Potro’ Caballero