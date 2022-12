Yeri Mua pasará la Navidad con sus amigos, pero lucía extrañamente nerviosa por un sorprendente atuendo que señaló que utilizará más tarde tras la cena con su familia.

A través de una transmisión en vivo, Yeri Mua de 20 años de edad compartió con sus seguidores cómo se estaba preparando para celebrar esta Navidad soltera luego de que terminó con su novio Brian Villegas después de que le fue infiel.

Sin embargo sorprendió a sus seguidores ya que lucía extrañamente nerviosa, pero Yeri Mua señaló que estaba así por un café y una bebida energizante que se había tomado, pero usuarios sospechan que había algo más.

Yeri Mua (Instagram/@yerimua)

Antes de celebrar Navidad, Yeri Mua luce extrañamente nerviosa pese a que celebrará con familia y amigos

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, Yeri Mua compartió con sus seguidores cómo se estaba preparando para celebrar la Navidad.

Desde el primer momento, Yeri Mua se mostró muy nerviosa y destacó que se sentía ansiosa e incluso pidió un telescopio para poder oír su corazón pues destacó que estaba rara y no sabía por qué.

“Ando nerviosa, ando con el espíritu navideño bien prendido y ni modo por las criticonas. En realidad, me siento como ansiosa, necesito un telescopio para oír mi corazón. Me siento extraña del corazón” Yeri Mua

Yeri Mua compartió que se encontraba como eufórica, aunque la cena iba a ser en su casa, pero después se iba a ir con sus amigos de fiesta.

“Yo soy la encargada de hacer el Clericot, la cena va a hacer aquí en mi casa. Ya que termine la cena me desaparezco porque yo voy a beber” Yeri Mua

A lo largo de su transmisión en vivo, Yeri Mua destacó que se encontraba ansiosa debido a que había tomado café y sentía que estaba mal del corazón.

“Me siento rara de la presión, tomé café. Tengo mucha ansiedad y a mí la cafeína me hace daño y ayer andaba cruda, siento que la cruda me dura como dos o tres días. ¿Cómo me quito la ansiedad de cafeína? Me siento mal del corazón” Yeri Mua

Yeri Mua explicó que sentía como taquicardia y que creía que debía de bajar el consumo de cafeína porque sentía que le estaba haciendo daño.

“Siento como taquicardia, ya le voy a bajar el consumo de cafeína porque me está haciendo daño” Yeri Mua

A pesar de que señaló que era por la cafeína y una bebida energizante, sin embargo usuarios no le creyeron y menos después de que mostró que tenía un look para aparecerle a alguien en su árbol de Navidad.

“Esto me lo quiero poner para amanecer debajo del arbolito de alguien ¿quién merecerá que yo amanezca debajo de su arbolito con esto (…) a ver qué hombre afortunado merece tener esta reina en su arbolito, a ver quién me pidió de regalo” Yeri Mua

Yeri Mua se midió la presión y su papá destacó que tenía la presión baja y que probablemente por eso se sentía mal. Incluso él confesó que la tenía alta y que había problemas de presión en la familia.

Ante la preocupación de sus seguidores, Yeri Mua prefirió centrarse en su atuendo que luciría durante la cena de Navidad y posteriormente con sus amigos.

Yeri Mua pide a sus seguidoras arreglarse pues no quiere tener fans fodongas

En su transmisión en vivo, Yeri Mua mostró cómo se estaba preparando para la Navidad y mostró los looks que se había comprado para celebrar esta fecha.

Yeri Mua confesó que en un primer momento había pensado en no arreglarse porque solo iba a celebrar con su familia y amigos, pero después señaló que era importante verse bien para ella misma.

En el video Yeri Mua puntualizó que incluso ella es un ejemplo para las veracruzanas por lo que siempre busca verse bien.

“Hoy me voy a poner bonita para mí misma, no voy a ver a nadie especial, nadie importante. Yo estaba para qué me arreglo, te dije tu eres el ejemplo para todas las veracruzanas, en nombre de todas las mujeres bellas de Veracruz yo me voy a arreglar, porque si no se arregla la Yeri Mua ya perdimos la fe” Yeri Mua

Yeri Mua cree que cuando las personas la ven sin arreglarse piensan que son así todas las veracruzanas, por eso ella busca siempre verse bien para poner el nombre de Veracruz en alto.

“A veces pienso, a de ver gente que me vi y ha de decir: ‘ha si como la Yeri Mua es de guapa arreglada así han de ser las de Veracruz’, y si me ven fondonga han de decir ‘ha si han de ser las de Veracruz’ yo voy a poner el nombre en alto” Yeri Mua

En ese sentido, Yeri Mua les pidió a sus seguidoras que se arreglen pues no iba a permitir que estuvieran fondongas.

“Seguidoras fodongas no voy a permitir tener” Yeri Mua

Yeri Mua confesó que este 24 de diciembre tiene muchas ganas de salir de fiesta por lo que ya estaba lista para salir con sus amigos de antro.

En ese sentido Yeri Mua confesó que ahora quiere tener un romance con una persona más joven pues los hombres mayores o de su edad le han visto la cara.

“Hoy tengo ganas de echar fiesta, yo nunca he tenido un sugar porque no quiero que este viejo yo quiero que esté de mi edad. Yo quiero estar con gente de mi edad o no tan grande, luego me ven la cara de retependeja cuando son más grandes que yo. Ahora quiero un menorcito que se deje manipular” Yeri Mua

Yeri Mua incluso les aconsejó a sus seguidoras que si no querían gastar en regalos de Navidad para su pareja era mejor revisarle sus teléfonos.

“Si quieres ahorrarte el regalo de Navidad, revísale el teléfono, pero si quieres estar tranquila mejor ni le digas nada” Yeri Mua

Antes de finalizar su video Yeri Mua señaló que pronto va a tener una nueva imagen, pero teme que ya no les guste a sus seguidores pues ha empezado a madurar.