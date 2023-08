Yeri Mua no ha hecho amigos en la universidad y acepta que es por “mamona”; sus compañeros la tachan de ‘payasa’ por rechazar un pambazo.

En julio, Yeri Mua sorprendió a sus seguidores con la noticia de que asistiría a la universidad, pues quería terminar una licenciatura.

La influencer veracruzana se inscribió en la Universidad del Valle de México y estaba entre estudiar Mercadotecnia o Lenguas Extrajeras.

Yeri Mua -de 20 años de edad- mencionó que su sueño era estudiar cine, pero para eso tenía que vivir en la CDMX o Guadalajara.

Es por eso que decidió inscribirse en Lenguas Extranjeras, pues su sueño es ser poliglota y hablar desde mandarín hasta francés.

Yeri Mua no tiene amigos en la universidad y ella sabe la razón

Yeri Mua contó que quería seguir con sus estudios, pues no descarta buscar la gobernatura de Veracruz.

La influencer ya está asistiendo a clases, pero aún no tiene amigos y una de sus compañeras se quejó de ella en TikTok.

Yeri Mua (Instagram/@yerimua)

Una joven aseguró que Yeri Mua fue grosera: “Mi amiga le habló para decirle que estaban dando comida y le hizo una jetota la Yeri”.

La queja llegó hasta oídos de Yeri Mua, quien confirmó que no tiene amigos y la razón es que sus compañeros llegan a pensar que es antipática.

“Vi esta historia en TikTok de yo en la universidad y saben una cosa, es cierto, pero ahí les va el contexto” Yeri Mua

Yeri Mua explicó que aunque en redes sociales luce extrovertida, en la vida diaria es tímida y seria .

“Hace rato les dije en vivo, oigan no hice ningún amigo creo que es porque la gente ha de creer que soy bien pinche mamona y en realidad es que fuera de cámaras no soy así, en realidad soy muy seria nunca estoy sonriendo, nunca hablo” Yeri Mua

Yeri Mua dio una pésima impresión a sus compañeros por rechazar un pambazo

Yeri Mua, la exreina del Carnaval de Veracruz, narra que no hizo amigos porque estuvo seria y sus compañeros seguramente piensa que es ‘muy especial’.

“Siempre tengo cara de mamona, pero porque así soy yo. Pero cuando ya estoy en confianza hablo hasta por los codos” Yeri Mua

Yeri Mua explica que la usuaria de TikTok que se quejó de que le hizo una mala cara a su amiga, fue porque le dijo que estaban regalando comida y ella fue cortante.

“A la chava que me dijo que había pambazos gratis en la cafetería y solamente le dije no gracias, y no sonreí, perdóname”, explicó Yeri Mua, quien justificó su actuar con que es tímida.

Yeri Mua menciona que actuó de forma seria con su compañera porque le daba pena hablar y sonreír ya que luego critican sus dientes.