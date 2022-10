Es cierto que ¿Yalitza Aparicio quiere unirse al UCM? Una actriz la habría invitado a unirse al cine de superhéroes.

El 11 de octubre de 2022 la actriz asistió a los Premios Ariel, donde se encontró con reconocidas actrices internacionales y mexicanas que se reunieron para dar reconocimiento a las mejores producciones locales de la industria mexicana.

Fue así que Yalitza Aparicio se encontró a una actriz que recientemente ingresó en el UCM que debutará en Black Panther: Wakanda Forever y hablamos de Mabel Cadena.

Durante los premios la actriz también se tomó fotos con diversas personalidades del mundo del espectáculo, tales como:

Al parecer la buena relación entre Yalitza Aparicio y Mabel Cadena iría más allá de encontrarse en los Premios Ariel 2022.

Una reciente historia de Instagram de Yalitza Aparicio dio inicio para teorizar acerca de su próxima aparición en el UCM.

La actriz mexicana podría debutar colaborando a lado de Mabel Cadena en alguna película individual de Namor a lado de Tenoch Huerta.

Sin embargo, este rumor no ha hecho más que acrecentar la ansia de los fans por ver en que papel entraría Yalitza Aparicio en el UCM.

Las “Señales” están más que puestas para que pronto veamos a Mabel Cadena con Yalitza Aparicio dentro de alguna película de Marvel Studios.

Al parecer el UCM ahora no solo quiere actores americanos, sino que también está buscando talentos latinoamericanos y mexicanos.

Mabel Cadena, en una entrevista para El País, reveló que nunca se imaginó estar dentro de alguna película de superhéroes. Esto a raíz de que la criticaban por su color de piel.

“Me decían que las personas morenas no se ven bien, no retratan así, que no serían jamás superhéroes”

Mabel Cadena