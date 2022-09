Desde su debut en la película ‘Roma’, Yalitza Aparicio ha destacado como activista, icono de la moda y sigue actuando. Es por eso que fue cuestionada si es cierto que solo acepta papeles protagónicos y ella revela la verdad.

La carrera actoral de Yalitza Aparicio sigue su rumbo, pues la actriz ha trabajado en cortometrajes y con las principales plataformas de streaming como Netflix y Apple+.

Actualmente se encuentra trabajando en la película ‘La gran seducción’ y se sabe que protagonizará un capitulo de la serie ‘Mujeres Asesinas’.

Yalitza Aparicio (@yalitzaapariciomtz / Instagram)

¿Yalitza Aparicio solo quiere ser protagonista?

Se ha especulado que la nominada al Oscar solo acepta papeles protagónicos, por lo que durante un encuentro con los medios, fue cuestionada sobre este tema.

“Cada uno de los proyectos es maravilloso, es una oportunidad de ir aprendiendo diferentes roles. En una ocasión me decían, no es que tú solamente quédate con protagónicos, mi idea es, no puedes aprender si te quedas estancado en un solo lugar” dijo la actriz.

Explicó que ella siempre acepta los papeles que le propongan, porque eso significa vivir una experiencia nueva y aprendizaje.

“Ten la disponibilidad de hacer un cameo, una pequeña colaboración, participaciones para que tú también aprendas qué es estar en diferentes lugares”, comentó la también activista.

Yalitza Aparicio menciona que poco a poco se ha ido acostumbrando a los reflectores: “Todo esto me ha cambiado demasiado, ha sido un gran avance, un crecimiento personal y un constante aprendizaje”.

Yalitza Aparicio no se siente intimidada por otras actrices

La actriz de 28 años se sigue actualizando e informando sobre la actuación, pues desea alcanzar el nivel de otras actrices.

“Si no tengo talento, me esfuerzo porque es algo que quiero alcanzar, pero en el momento que confías y dices: ‘ya tengo todo, aquí me quedo’, es donde comienzas con tu zona de confort”, aseguró Yalitza sobre otras facetas de su carrera.

Yalitza Aparicio reconoce que su recorrido por la actuación ha generado que exista más diversidad en el cine.

Actualmente se encuentra trabajando en la segunda temporada de la serie ‘Los Espookys’ y las películas ‘La gran seducción’ y ‘Presencias’.

Desde 2018, Yalitza Aparicio es una actriz reconocida por su constancia, pues se ha enfrentado a duras críticas que la han motivado a seguir adelante en su carrera.