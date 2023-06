A pesar de ser la favorita del público, Wendy Guevara no tiene idea de su éxito fuera de ‘La Casa de los Famosos México’, e incluso no cree que ganará.

Así se lo dio a conocer a uno de sus compañeros, confesándole que ve a muchas personalidades fuertes con las que no podría competir.

Sus declaraciones dieron mucho de qué hablar, sobre todo porque Wendy Guevara, de 29 años de edad, se ha convertido en la Kim Kardashian mexicana, ama y patrona de la televisión.

Esto, gracias a su auténtica personalidad y ocurrencias que han sacado miles de carcajadas dentro y fuera de ‘La Casa de los Famosos México’, y que son responsables del regreso arrasador de Televisa.

Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México (@LaCasaFamososMx / Twitter)

Por esta razón, Wendy Guevara no cree que ganará ‘La Casa de los Famosos México’

Durante una de sus interminables conversaciones con Apio Quijano, Wendy Guevara confesó que no cree llegar a la final de ‘La Casa de los Famosos México’, y mucho menos ganar.

Esto se debería a que ninguna mujer trans ha salido vencedora en un reality de este tipo, por motivos de discriminación.

“No sé si esté mal lo que pienso, pero ¿cuándo has visto que una trans gane un reality o algo? Yo nunca, siento que no, por eso digo que no no voy a ganar, porque una trans nunca ha ganado nada, sería un escándalo” Wendy Guevara.

Lo anterior, dejó claro Wendy Guevara, no significa que ella no sea ya una ganadora o no crea en sí misma, pero sí representa una desventaja frente a sus compañeros, según su pensamiento.

Por el contrario, Apio Quijano le reveló que de hecho, él la ve como la persona que se podría llevar esos 4 millones de pesos, cambiando la historia de la televisión en México.

“Más allá de ser trans, eres Wendy Guevara, y eres una personalidad bien padre; tu personalidad es lo que está padre” Apio Quijano.

Ello, porque aunque admite que sería fuera de serie, ella se merece ganar por la persona tan linda y especial que es.

No obstante, Wendy Guevara se mostró incrédula a los comentarios de Apio Quijano, asegurando que hay otras personalidades fuertes dentro de ‘La Casa de los Famosos México’.

Esto es lo que hará Wendy Guevara con el dinero que ganará en ‘La Casa de los Famosos México’

Wendy Guevara ya dejó saber qué es lo que hará con los 4 millones de pesos que ganará cuando salga de ‘La Casa de los Famosos México’.

Y es que aunque otras celebridades se han ganado la simpatía del público, nadie como ella ha estado en tendencia semana tras semana desde el inicio del programa.

Por ello, te contamos lo que haría Wendy Guevara con el dinero: según le confesó a Apio Quijano, ‘La Perdida’ se compraría una casa y viajaría por el mundo.

¿Crees que lo logrará?