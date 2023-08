Wendy Guevara está harta de los fans tóxicos que quieren manejar su vida y así les responde.

No todo es felicidad para Wendy Guevara, quien ganó La Casa de los Famosos México y tiene varios proyectos en puerta.

Desde que estaba en el reality, los fans de Wendy Guevara criticaban su amistad con Marlon Colmenerez, a quien acusaron de “colgado”.

Tras su salida de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara ha preocupado a sus seguidores, pues su fama y fortuna puede atraer a personas aprovechadas.

Wendy Guevara se ganó el cariño del público, pero también hay quienes la critican por ser amiga de Marlon Colmenarez o por sus recientes decisiones.

Wendy Guevara -de 30 años de edad- no está dispuesta a que nadie se meta en su vida y lo dejó claro en una historias de Instagram.

Tal parece que Wendy Guevara está harta por las críticas a su vida y ya puso un alto a quienes creen que pueden opinar sobre esta nueva etapa.

“Que duro es esto y que horrible que exista gente tan mala, sólo porque no piensas igual que ellos. Pero recuerden, no nos vamos de este mundo sin pagar lo que hacemos, por eso estoy tranquila”

Por último, Wendy Guevara arremetió contra aquellos que les gusta provocar problemas, sólo porque no se piensa igual que ellos y manifestó que existe el karma.

La amistad entre Marlon Colmenzares y Wendy Guevara desataron una ola de hate en redes sociales, ya que los fans de la influencer no están contentos con esta relación.

Hay quienes aseguran que Marlon Colmenzarez está con Wendy Guevara por su dinero y fama, por lo que le advierten que tenga cuidado con él.

Harta de los señalamientos en contra de su amigo, Wendy Guevara dejó claro en un en vivo que sabe cómo manjar su amistad y su vida.

“Mucha gente me dice que abra los ojos, yo no tengo que abrir los ojos de nada. Yo ya no soy una niña que no sepa lo que es bueno y lo que es malo, lo sé distinguir muy bien”

Wendy Guevara