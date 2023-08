Wendy Guevara explica porqué no terminará como La Veneno para calmar a sus preocupados fans que temieron que podría morir trágicamente como ella.

Tras coronarse como la gran ganadora de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara ha transformado la industria de la televisión mexicana.

Sin embargo, Wendy Guevara no es la primera mujer trans que se convierte en un fenómeno de la televisión y es que antes de ella estaba Cristina Ortiz, conocida como La Veneno.

La Veneno fue una mujer trans que irrumpió en la farándula española a mediados de la década del 90 y su legado se extendió a nivel mundial.

Tras el éxito Wendy Guevara, muchos usuarios empezaron a comparar su historia con la de La Veneno y temieron que podría terminar trágicamente como ella.

Para calmar a sus seguidores, Wendy Guevara habló sobre el parecido de su historia con La Veneno y dejó en claro por qué no terminaría como ella.

La popularidad de Wendy Guevara se incrementó de manera exponencial tras su triunfo en la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

Se espera que después de su éxito en La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara tenga más proyectos en la televisión.

En medio de su popularidad, algunos usuarios empezaron a comparar la vida de Wendy Guevara con la de La Veneno y se mostraron preocupados de que también pudiera terminar trágicamente.

En entrevista con Álvaro Cuevas, Wendy Guevara habló sobre las comparaciones con Cristina y señaló que sabe que incluso algunos la llaman ‘La Veneno de México’.

“No sé, la gente lo ha catalogado así y me ha puesto La Veneno de México”

Al ser cuestionada sobre las versiones que podría tener una trágica muerte como La Veneno, Wendy Guevara señaló que espera que esto no sea así.

Como en otras ocasiones, Wendy Guevara mostró su admiración por La Veneno y recordó la importancia que tuvo para la comunidad trans en España.

“No, no quiero. Ojalá que Dios no quiera, pero la verdad mis respetos para La Veneno porque yo creo que ella les abrió las puertas para las chicas de la comunidad trans en España”

Wendy Guevara recordó que La Veneno tuvo una historia muy difícil que lamentablemente terminó mal por no saber cómo llevar su fama.

“Muchos la odiaban, pero más la amaban. Cristina le fue muy fuerte, muy bien pero lamentablemente a veces no sabemos cómo llevar la fama”

En ese sentido, Wendy Guevara confesó que es difícil lidiar con la popularidad pues todo llega de golpe.

A diferencia de La Veneno, Wendy Guevara cree que ella si sabe escuchar y se ha acercado a algunas personas que la aconsejan sobre su fama.

Wendy Guevara cree que a La Veneno le faltó escuchar más, pero lamentablemente perdió la vida.

“No quiso escuchar, si hubiera escuchado más yo creo que el que no escucha no aprende. Ella ya no está y toda mi admiración”

Wendy Guevara