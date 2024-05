Vivienne Marcheline, una de las hijas biológicas de Angelina Jolie y Brad Pitt, decidió que ya no usará el apellido de su famoso papá.

Así lo ha dado a conocer la revista People, al dar a reportar que Vivienne Marcheline, de 15 años de edad, colaboró con su madre en la producción de la puesta en escena ‘The Outsiders’.

Lo curioso del asunto, según la revista, es que a la hora de ser acreditada, la hija menor de Angelina Jolie y Brad Pitt pidió que su nombre sólo incluyera el apellido de su mamá.

Fue así que la adolescente, quien es estudiante de teatro y “defensora de las artes” -según las palabras de su madre-, pasó de ‘Vivienne Marcheline Jolie-Pitt’ a ser simplemente ‘Vivienne Jolie’.

De acuerdo con People, el espectáculo teatral en el que la joven colaboró con Angelina Jolie, de 48 años de edad, se estrenó en abril de 2024.

La publicación no pudo confirmar si Vivienne Marcheline ya cambió legalmente su nombre.

Los representantes de Angelina Jolie, ni los de Brad Pitt -de 60 años de edad- han estado disponibles para comentar al respecto, señaló People.

El cambio de nombre de la adolescente se produce en medio de la intensa batalla legal que desde hace más de siete años enfrentan Brad Pitt y Angelina Jolie.

Antes de Vivienne Marcheline, Zahara -de 19 años de edad-, la hija adoptiva de los actores, también se quitó el apellido de Brad Pitt, cuando fue aceptada en la hermandad de mujeres AKA en Spelman College.

Ahora la joven se hace llamar Zahara Marley Jolie, lo que es considerada una manifestación de repudio hacia el actor.

Pero quien ha sido más abierto sobre su animadversión hacia Brad Pitt es Pax, de 20 años, otro de los hijos adoptivos de la otrora pareja.

En el marco del día del Padre, Pax publicó en redes sociales un fuerte mensaje contra Brad Pitt, describiéndolo como un padre ausente, que debido a su comportamiento agresivo provocaba que sus hermanos más pequeños temblaran de miedo cuando él estaba presente.

“¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial. Tú, una y otra vez, has demostrado que eres una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos pequeños, que tiemblan de miedo en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia, porque eres incapaz de hacerlo. Has hecho las vidas de las personas que más cerca están de mí un constante infierno. Puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día. Así que... ¡Feliz día del Padre, ser humano jodidamente horrible!”.

Mensaje de Pax Jolie-Pitt hacia Brad Pitt por el Día del Padre