Violeta Isfel -de 39 años de edad- fue exhibida por un reportero, quien reveló que le quiso cobrar una entrevista, pero él no se dejó.

Tras revelarse que Violeta Isfel cobra los saludos a sus fans, las criticas no se hicieron esperar.

Violeta Isfel no solo cobraría los saludos, también las entrevistas y un reportero no temió en evidenciarla.

El periodista Hugo Maldonado contó en el programa “Así se hacen los chismes”, que hace algunos años le pidió una entrevista a Violeta Isfel.

La actriz accedió, pero a cambio quería 4 mil pesos por la entrevista.

Violeta Isfel ya no vende saludos y hasta foto con sus fans anda presumiendo

“A mí me aplicó la misma hace 3 años cuando yo trabajaba en Sale el Sol, le hablé: ‘Oye me puedes regalar una entrevista para mi bonita sección’ y ella estaba en Pachuca y me dijo: ‘pero van a ser 4 mil pesos’ que porque tenía que tomar el camión”

