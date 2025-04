Vaya escándalo que se le armó a Violeta Isfel de 39 años de edad, luego de que habría querido cobrar un saludo a un fan, lo que habría repercutido en la obra, La Señora Presidenta.

La visita de Violeta Isfel a De Primera Mano, el programa de Imagen Televisión, no le habría dejado nada bueno ni a ella ni a La Señora Presidenta.

Y es que tras el escándalo por presuntamente querer cobrar saludos a sus fans, sus acciones habrían sido hacerle el feo descaradamente a la obra en que participa.

La polémica está girando alrededor de la actriz Violeta Isfel, luego de que Gustavo Adolfo Infante, el periodista de De Primera Mano, exhibió su actitud con una maquillista cuando le pidió un saludo.

El que Violeta Isfel haya tenido toda la intención de cobrar 300 pesos a la fan que le pidió el saludo para su hija enfureció a varios en redes sociales, además de aquellos de De Primera Mano.

Por consecuencia, la obra que fue a promocionar que fue La Señora Presidenta, se habría llevado el desprecio de sus fans quiénes descaradamente le dijeron que no irían a verla.

Según un post que la propia actriz compartió en Facebook y que se replicó en un grupo de esta red social, sus fans le fueron sinceros al decir que no se les antoja ver la obra de teatro ni aunque hubiera promoción 2x1 en Ticketmaster.

Sin embargo, la actriz compartió en sus historias el recibiendo amoroso que tuvo al concluir una vez más La Señora Presidenta.

Las acciones de Violenta Isfel ventiladas por Gustavo Adolfo Infante habrían repercutido en el interés por su obra, La Señora Presidenta, pero ella ya se defendió y negó todo.

El escándalo por cobrar para mandar un saludo no se hace menor para Violeta Isfel, quien no deja de recibir odio en sus redes sociales, donde decidió desmentir todo.

Según el usuario de TikTok ‘Lic Oscar Vip’, la actriz le habría contestado una historia en Instagram donde anda promocionando su obra y él le pone un “no gracias señora”.

Ante el rechazo, Violenta Isfel le mandó un audio donde lo acusa por ser “otro” que cree en el chisme que Gustavo Adolfo Infante le creó porque a eso se dedica.

“Eso que dice Gustavo Adolfo Infante no es real. Yo jamás en mi vida he cobrado por una fotografía (...) No sé, Gustavo Adolfo Infante tuvo ganas de hacer todo un mitote e inventar toda una mentira porque pues él vive de eso, el chisme”.

Violeta Isfel, actriz.