Violeta Isfel da detalles sobre su depresión: “Te sientes ajeno a ti” (VIDEO)

La actriz mexicana Violeta Isfel, dio detalles sobre su depresión, confesó que fue muy complicado lo que vivió: “Te sientes ajeno a ti”, dijo.

Fue en una entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, donde Violeta Isfel hizo las declaraciones.

Violeta Isfel compartió que no notó que estaba atravesando por un trastorno mental.

“La realidad es que no me di cuenta, eso es algo que a mí me sorprendió muchísimo, es que una depresión puede ser muy muy fatal, puede ser incluso mortal”, dijo.

Violeta Isfel aseguró que nunca pensó poder tener depresión.

Violeta Isfel (YouTube/Mara Patricia Castañeda)

“Yo decía ‘no, eso a mí jamás me podría pasar’. Cuando me enteré yo ya estaba metida, no en un hoyo pero sí en un círculo bastante extraño”, detalló Violeta Isfel.

La actriz se dio cuenta de que algo no estaba en orden, pues su familia empezó a cuestionarla.

“Me doy cuenta porque me lo hacía ver mi hijo, me lo hacía ver mi esposo ‘¿Qué tienes? Estás como rara’”, relató Violeta Isfel.

“Contestaba de una manera espantosa, muy molesta, a veces lloraba sin razón y yo decía ‘pero si soy tan bendecida, por qué estoy chillando”, agregó.

Violeta Isfel también compartió algunos de los síntomas que padeció, antes de medicarse:

“Te sientes ajeno a ti, empiezas a tener como reacciones que no reconoces, o sea, esto de no quererme bañar, o no querer salir, yo no soy así, soy una persona que se levanta temprano, que medita, que va al gimnasio, que ama cocinarle a su familia” Violeta Isfel

Explicó que fue un gran contraste pasar de ser muy activa, a no poder levantarse o tener arranques con su familia:

“Hay mucha actividad en mi vida y de pronto verme tan apática y tan bajoneada, ahí fue cuando dije ‘no sé qué está pasando, pero esto no está bien” Violeta Isfel

Relató que en ocasiones, no estaba agusto con su físico: “Era de verme en el espejo y decir ‘¿quién es esta, no me gusta?’”.

Violeta Isfel (YouTube/Mara Patricia Castañeda)

Violeta Isfel decidió pedir ayuda profesional y le habló llorando a una terapeuta porque no se sentía bien consigo misma.

“Tuve una sesión con ella y me dijo ‘lo que tienes es depresión’ y yo así (sorprendida) ‘¿qué?’”, añadió Violeta Isfel.

Violeta Isfel habla sobre el tipo de depresión por el que atraviesa

Violeta Isfel explicó en entrevista con Mara Patricia Castañeda, que no toda la depresión se ve del mismo modo.

“La terapeuta me explicaba que también hay un tipo de depresión que es extremadamente pro activa, se va al otro extremo”, narró Violeta Isfel.

“Incluso atentas contra tu salud de volverte un enfermo del trabajo”, continuó la actriz.

Violeta Isfel (YouTube/Mara Patricia Castañeda)

Violeta Isfel explicó las faces por las que pasó, después de ir a terapia:

“Aceptarlo fue un proceso y luego ya me dijo, ‘vamos a tratarlo con medicamento, pero vamos a empezar con herbolaria’. “Dije, ‘¿qué me gusta hacer?’; me gusta leer, me gusta hacer ejercicio” Violeta Isfel

Finalmente, Violeta Isfel declaró que decidió compartir su vivencia con sus seguidores, para ayudar a quienes vivan lo mismo que ella.

“No porque somos artistas, no nos pasa absolutamente nada”, expresó.

Asimismo, dejó saber que su terapeuta aún no la da de alta, pese a ello, se encuentra estable.

“Estoy en un balance, que sí aflojo me puedo caer”, dijo Violeta Isfel para concluir.