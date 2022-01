Violeta Isfel revela que su hijo se quitará el apellido de su padre

La actriz Violeta Isfel reveló que su hijo Omar se quitará el apellido de su padre , Rommel Ramírez, quien ha estado ausente de su vida practicamente desde que nació.

Hace tiempo, Violeta Isfel contó que tuvo que huir del padre de su hijo cuando el pequeño apenas tenía unos meses de vida, porque el hombre se volvió violento y bebía mucho.

Tiempo después, dijo Violeta Isfel, su ex intentó robarse a su hijo, motivo por el cual inició un juicio para quedarse con la patria potestad absoluta del joven.

El pasado 18 de diciembre el hijo de Violeta Isfel cumplió la mayoría de edad, lo que le permitirá hacer un cambio que deseaba hacer desde hace mucho: cambiar su nombre.

En específico, el hijo de Violeta Isfel desea quitarse el apellido de su padre, según reveló la actriz a un programa de espectáculos:

Violeta Isfel comentó que su hijo también desea cambiar su segundo nombre, el cual eligió su padre cuando lo registraron, pero que nunca le gustó.

Violeta Isfel comentó que su hijo debe iniciar cuanto antes los trámites para cambiar su nombre y poder así tramitar sus identificaciones oficiales.

Sobre cómo quedará el nombre definitivo de su hijo o si piensa tomar el apellido de su esposo Raúl Bernal, con quien lleva casi tres años casada, Violeta Isfel comentó:

“Él todavía no me dice si va a aceptar el apellido de mi esposo o si va con el mío. Todavía no nos ponemos de acuerdo en eso y está bien que no lo piense ahorita. Prefiero que piense en la escuela y que la termine”

Violeta Isfel