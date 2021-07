Violeta Isfel responde a demanda por despido injustificado: “Quiso extorsionarnos”

Violeta Isfel se encuentra en medio de la polémica luego de que supuestamente uno de sus trabajadores de su negocio de hamburguesas, ‘ Isfel Burguers’ , la demandó por despido injustificado.

De acuerdo con el cocinero Julio César Leos , Violeta Isfel lo despidió e incluso lo privó de su libertad varias horas para que firmará su renuncia voluntaria.

Tras estas declaraciones, Violeta Isfel salió en su defensa y aseguró que el hombre nunca trabajó para ella y que incluso “quiso extorsionarlos”.

La polémica surgió luego de que la revista TV Notas publicó una entrevista con el supuesto trabajador de Violeta Isfel.

De acuerdo con lo relatado por Julio César Leos, había demandado a Violeta Isfel luego de que lo despidió el pasado 15 de noviembre por un supuesto recorte de personal.

El cocinero destacó que al negarse a firmar su renuncia voluntaria, Violeta Isfel lo encerró hasta que firmará el documento y le ofreció sólo 8 mil pesos.

Julio César Leos señaló que este mes se llevará a cabo la audiencia final de la demanda. Además destacó que Violeta Isfel había argumentado que lo despidió por llegar borracho.

El medio destacó que ya presentó una queja en conciliación y arbitraje, exigiéndole más de 50 mil pesos a Violeta Isfel por sueldos caídos.

Tras sus declaraciones Violeta Isfel se defendió y aseguró que no conoce al hombre como se menciona en la nota de la revista TV Notas.

En conversación con ‘Ventaneando’, Violeta Isfel señaló que el hombre quiso extorsionarlos.

“A ese señor no lo conozco como él menciona en esta nota. O sea, yo lo conozco porque quiso extorsionarnos, sé que es alguien que estaba por ahí queriendo extorsionarnos”

Violeta Isfel puntualizó que ese hombre los contactó porque tenía muchas ganas de trabajar en su negocio de hamburguesas, ‘Isfel Burguers’. Sin embargo, su actitud cambió y estuvo amenazándolos.

“Es un oportunista, nunca trabajó conmigo, no. Quería, tenía muchas ganas según él, pero estuvo amenazando, diciendo que iba a sacar una nota y que iba a inventar y que iba a denunciar y que no sé qué y cuando a uno le va bien pues pasan estas cosas”

En su entrevista lamentó que cuando a las personas les va bien surjan este tipo de cuestiones. Violeta Isfel fue contundente al asegurar que sus abogados ya se encuentran trabajando en el caso y que ella va a seguir con su negocio.

“Pensé que nada más estaba jugando y como no le dimos dinero, pues decidió inventar lo que quiso inventar y ahora mis abogados le van a meter algo penal por extorsión justamente. Este tipo de cosas no se pueden tomar a la ligera porque yo no sé si este güey está loco”

Violeta Isfel