Violeta Isfel se muestra al natural para disculparse consigo misma

Violeta Isfel ha utilizado su cuenta de Instagram para mostrar su belleza, mas allá de filtros y maquillaje. La actriz paralizó internet al compartir una fotografía al natural.

Más allá de mostrarse sin filtros, Violeta Isfel sorprendió al compartir una carta de perdón a si misma. Y es que la actriz destacó que por mucho tiempo se juzgó muy fuerte.

Violeta Isfel utilizó su cuenta de Instagram para hablar sobre los prejuicios que existen en la sociedad. En su mensaje la famosa se disculpó consigo misma por permitir que críticas externas afectarán su vida.

De manera contundente Violeta Isfel reconoció que durante muchos años permitió que otras personas definieran cómo debería de verse.

Violeta Isfel señaló que las normas de belleza impuestas por la sociedad le impidieron admirar su valor.

“Violeta Hermosa, quiero disculparme contigo, por permitir que el prejuicio o las normas de belleza impuestas por la sociedad o las voces que invaden mi cabeza, de lo aprendido a lo largo de nuestra vida me cegarán y no me permitieran admirar y respetar tu belleza”

Violeta Isfel