El primer negocio que la actriz abrió en Tizayuca, Hidalgo, llega a su fin. Así es, Violeta Isfel cierra restaurante porque ya no puede pagar la renta.

En declaraciones para la prensa, Violeta Isfel quien lucha con la depresión, revela que su negocio ya no era rentable sobre todo porque la plaza donde se encontraba le subió el alquiler a una cantidad exagerada.

“Nos dispararon la renta”, dijo Violeta Isfel y explicó: “ Bajaron mucho las ventas , no me da pena decirlo creo que es un situación que todo el mundo está pasando actualmente, no es nada fácil mantener un negocio”.

Así como subrayó que ella no fue la única afectada ya que no le iba a quedar mal a sus empleados sobre todo porque tiene la gran responsabilidad de pagarles a tiempo así como de otorgarles las prestaciones correspondientes.

Violeta Isfel (@violetaisfel / Instagram)

Violeta Isfel no quería endeudarse

Aunque a Violeta Isfel le es triste cerrar uno de sus dos negocios de hamburguesa está tranquila ya que está consciente que no es bueno aferrarse a las cosas ya que esto puede traer repercusiones severas.

No todo es malo ya que Violeta Isfel no quería endeudarse sobre todo ahora que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ha vuelto más meticulosa, lo que no reprocha sino agradece.

“Sabemos que Hacienda actualmente está siendo muy meticuloso en la forma que se hace todo, lo cual agradezco mucho, precisamente porque no me quiero endeudarme, ni nada, tomamos la decisión de hacer una pausa”, explica Violeta Isfel.

Violeta Isfel (Especial)

Y adelanta que hasta el momento desconoce qué pasará con su restaurante de hamburguesas ubicado en Ciudad de México, ya que aún no cumple un año de apertura y no se ha tocado el tema de renovación de contrato respecto al alquiler.

Finalmente deja claro que ella quiere continuar en el negocio de la venta de hamburguesas; sin embargo, es consciente que en este momento, con la llegada de nuevas olas de Covid-19, la gente no quiere salir de sus casas y menos gastar por temor.

Por ello, resignándose a que por un tiempo las ventas serán bajas, espera que se presente la oportunidad de reabrir las puertas de su restaurante en Tizayuka, Hidalgo.