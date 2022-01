Violeta Isfel enfrenta fuerte depresión; a través un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz se sinceró con sus fans, a quienes les explicó haberse tomado un tiempo de las redes sociales y de todo en general.

Y es que está enfrentando una fuerte depresión, razón por la que decidió tocar el tema públicamente. “Sé que a lo mejor hay muchos hombres y mujeres que están pasando por cosas similares”, señaló Violeta Isfel.

E indicó que su estado ánimo decayó desde hace un mes, tiempo en que comenzó a sentirse muy rara ya que perdió el apetito, quería dormir todo el tiempo y lloraba por todo.

Por si fuera poco desarrolló una irritabilidad en la piel , algo que la preocupó muchísimo por lo que llamó a su terapeuta quien al realizarle una serie de estudios la diagnosticó con depresión

“Me sacó muchísimo de onda, dije, cómo me va a pasar a mí”, cita y asegura que su depresión se desarrolló un poco debido a la pandemia por coronavirus.

Violeta Isfel sufre depresión (@violetaisfel / Instagram)

Violeta Isfel pide a sus seguidores cuidarse

“Pon mucha atención”, pidió Violeta Isfel a sus seguidores, así como reveló los síntomas que ella percibió y que tal vez muchos están experimentando sin saber por qué.

“No tenía ganas de bañarme, no quería levantarme de la cama, tenía mucho sueño todo el tiempo, una comezón particular en todo cuerpo, unas ganas de llorar inmensas y no sabía por qué”, advirtió.

Aclaró que actualmente se encuentra tomando un tratamiento e incluso realiza varios ejercicios para obligarse a levantar y a retomar su vida.

Incluso, aseguró que día a día publicará videos a fin de que las personas que también padecen depresión se motiven a seguir adelante.

Violeta Isfel explica cierre de su negocio de hamburguesas

Por otro lado, Violeta Isfel también explicó el por qué del cierre de su negocio de hamburguesas en Tizayuca, Hidalgo.

“No es un cierre definitivo”, aseguró tras asegurar que la renta del local se disparó y las ventas comenzaron a bajar, por lo que prefirió hacer “una pausa”.

No obstante, aseguró que esperara a que las cosas se calmen para tomar una decisión sobre reabrir o no una franquicia en Tizayuca, mientras tanto, continuará abierto su negocio en Clavería, en Ciudad de México.