Violeta Isfel renuncia a su deseo de embarazarse a causa de su depresión; un año atrás la actriz había iniciado un tratamiento hormonal para convertirse nuevamente en madre.

En declaraciones para el programa Sale el Sol, Violeta Isfel admite que, además de la llegada de la pandemia por coronavirus, aquellos tratamientos de fertilidad detonaron su crisis emocional.

“Ya sabíamos que traía un rollo hormonal... Con todo el tratamiento que yo tomé, que no es que haya sido muy agresivo pero pues sí tomé algunas cosas hormonales, fue hace varios meses, eso me desajustó”, declaró Violeta Isfel a través de una videollamada.

Así como adelantó que ella y su esposo Raúl Bernal decidieron posponer sus planes de embarazarse , los cuales arrancaron desde octubre de 2021.

“No podemos, por el sueño de ser padres, poner en riesgo nuestro matrimonio, nuestra estabilidad emocional y personal”, dijo e insistió que su prioridad no es ser papás.

Violeta Isfel (@violetaisfel)

Sin embargo, dejará abierta la posibilidad de sumar un nuevo miembro a la familia: “Si más adelante la vida nos bendice con un bebido, qué chido”, espetó.

Cabe señalar que Violeta Isfel es madre de Omar, fruto de su relación con Rommel Ramirez, por lo que la actriz buscaba tener su primer hijo con su actual pareja.

Violeta Isfel y su hijo Omar (@omar.isfel / Instagram)

Violeta Isfel busca ayudar a personas que sufren depresión

Por otra parte, asegurando que ella es la única que puede ganarle la batalla a la depresión y que está dando todo de sí para lograrlo, Violeta Isfel adelantó que creará una red para ayudar a quienes sufren esta enfermedad.

Sobre todo porque “una depresión no atendida a tiempo, si la dejas crecer y crecer empieza a ser un cuadro tan severo que ya te lleva a tener pensamientos suicidas”.

Por lo que al vivirla en carne propia se considera una voz que puede ayudar a otras personas. “Dije: adelante”.

Violeta Isfel espera retomar su vida

Finalmente, Violeta Isfel asegura que aunque está enfocada a su sanación espera retomar su vida y sus proyectos personales.

“Yo no sé cuánto tiempo me tomé, lo que sí sé es que me estoy forzando a mí misma a levantarme todos los días”, indicó la actriz de 36 años.