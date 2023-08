Sergio Mayer ¡vieeejo!, se desnudó en un video para iniciar el sábado y le llovieron... ¿insultos y burlas?

Tras años de críticas, gracias a La Casa de los Famosos, el Team Infierno y Wendy Guevara 30 años), ahora Sergio Mayer goza del amor del público, que se desvivió en halagos por él.

Los internautas aplaudieron a Sergio Mayer por tener un cuerpo envidiable a sus 57 años de edad y continuaron con el hate hacia sus detractores.

Previamente, Sergio Mayer, quien dijo que quiere ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), ofreció disculpas por unas fuertes declaraciones que hizo y que afectarían su carrera política.

Sergio Mayer (Tomada de video)

Sergio Mayer ¿vieeeejo?: El lider del Team Infierno responde con video al desnudo

La mañana del sábado 19 de agosto, Sergio Mayer compartió en su cuenta de Instagram un video en el que aparece caminando por lo que parece el jardín de su casa.

De repente, Sergio Mayer, quien muestra una expresión tranquila en el rostro, aprieta los labios, suelta la cámara que lo seguía y se quita el saco amarillo que usaba.

Acto seguido, la toma se abre, mostrando a Sergio Mayer con el torso desnudo, mientras da una vuelta y juega con su saco, como un modelo profesional.

Sergio Mayer (Tomada de video)

De fondo se escucha ‘Killing Me Softly With His Song’, la canción famosa en voz de Roberta Flack, y a Wendy Guevara diciendo su ya famosa expresión: “¡Vieeejo!”.

“¡GOOD MORNING BY THE MORNING! ☀️🤩Este vieeeejo les desea buen fin de semana. 🫶🏻”, escribió Sergio Mayer en la publicación donde se muestra orgulloso por su tonificado abdómen.

Sergio Mayer: Internautas lo llenan de halagos por el “cuerpo tan sano y bello” que tiene

Las reacciones no se dejaron esperar, con comentarios que destacaron las virtudes de Sergio Mayer por encima de su edad:

“Con tu edad muchos hombres quisieran tener ese cuerpo tan sano y bello como el tuyo,, lo mejor que tienes es el gran ser humano que eres felicidades ✨✨🔥❤️”.

“A eso le llamo envejecer con estilo…!! Si todos maduraran así 😋😋😋😋”.

Sergio Mayer (Tomada de video)

Otros usuarios, le levantaron el ego a Sergio Mayer, reviviendo el hate derivado de La Casa de los Famosos México y asegurándole que está mejor que sus contrincantes en el reality show:

“NO eres viejo y estás guapísimo y súper inteligente y buen ser humano ! Viejitos de los 80 en adelante 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 viva el #teaminfierno gracias a ti lo lograron”.

Un día antes, Sergio Mayer volvió a ponerse en el centro de la polémica, respondiendo a quienes lo acusaron de agresión sexual contra Nicola Porcella por el día en que le puso crema en el trasero y le advirtió que tenía intenciones de meterle un cepillo de dientes.

“Los que la calificaron (como abuso sexual), están bien pedejos y son enfermos sexuales”, dijo Sergio Mayer, quien luego se disulpó, argumentando que así se llevaban en el Team Infierno.