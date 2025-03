Polo Morín -de 34 años de edad- iba a realizar el casting para ser Luis Miguel en la serie de Netflix, pero la homofobia se lo impidió.

La carrera de Polo Morín pasó por una complicada etapa tras ser discriminado por su orientación sexual, según contó en el podcast de Roberto Carlo, de 38 años de edad.

El actor narra que Netflix lo buscó para que realizara las pruebas para ser parte de Luis Miguel la serie, pero los malos comentarios hicieron que decidiera no tomar la oportunidad.

En el podcast ‘Historias por contar’, Polo Morín mencionó que a lo largo de su carrera ha cometido errores que lo han hecho reflexionar.

Incluso se ha cuestionado dónde estaría ahorita, si no hubiera tomado malas decisiones.

Polo Morín recuerda que productores de Netflix lo buscaron para que hiciera el casting para ser Luis Miguel en su serie, pero comenzaron los malos comentarios en su contra.

“Hubo una reportera, que cuando iban a hacer la serie de Luis Miguel, me estaban buscando para una etapa, me querían ver, no había hecho ni un casting”

Polo Morín