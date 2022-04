Después de que Pepe Aguilar respondiera a polémica de Ángela Aguilar con indirectas en su viaje a Europa, el cantante enfrentó a la prensa de Estados Unidos.

Pepe Aguilar fue captado en el aeropuerto de Nueva York llegando con Ángela Aguilar, debido a que la cantante tendrá un show en la ciudad.

Debido a la reciente polémica de Ángela Aguilar con Gussy Lau, en donde se dijo Pepe Aguilar se habría interpuesto al romance, el hijo de Flor Silvestre contestó.

“Las cosas de familia se arreglan en familia”, para luego decir que pronto saldrá con su esposa Aneliz Álvarez a enfrentar lo que pasó, pues ahora “no es momento de hablar”.

Pepe Aguilar dice que arreglará la situación de Ángela Aguilar en familia

Aunque Ángela Aguilar se dijo en un principio “violentada” por la filtración de sus fotos besando a Gussy Lau y dijo se refugiara en familia, la controversia sigue.

En medio de saber si Ángela Aguilar y Gussy Lau terminaron su romance, Pepe Aguilar fue entrevistado por ‘El gordo y la flaca’ esclareciendo su postura sobre la polémica.

Mostrándose molesto porque la polémica alrededor de Ángela Aguilar sigue, Pepe Aguilar le dijo a la reportera que era un tema “que se arreglará en familia”.

“Si estás hablando de cosas de familia, se arregla en familia, así es la vida, así debe de ser, de esa forma me educaron mis padres”. Pepe Aguilar, cantante.

Pepe Aguilar dijo “no quiero hablar” y admitió que “la situación se está haciendo más grande de lo que es”, palabras que le propiciaron una risa.

Pepe Aguilar y la mamá de Ángela Aguilar enfrentarán la polémica con Gussy Lau

Pepe Aguilar compartió que el hablar de la polémica de Ángela Aguilar y Gussy Lau en este momento es prematuro, sin embargo, apuntó que sí enfrentará lo causado.

Quitando a Ángela Aguilar del panorama, dijo que sería con su esposa Aneliz Álvarez con quien enfrentará a los medios, “pero no en un tabloide televisivo”.

Ángela Aguilar y su mamá Aneliz Álvarez. (@anelizzilena / Instagram)

Asimismo, Pepe Aguilar dejó claro que más allá de dar razones de la situación personal de Ángela Aguilar, lo que hará es “defender a mi familia”.

“Esperémonos tantito, todavía no es el momento, en el momento hablaremos, ahorita estamos en la gira”. Pepe Aguilar, cantante.

Finalmente, Pepe Aguilar dejó en claro que no es que defienda a Ángela Aguilar, sino “la razón, la decencia, honestidad, el no abuso, el no mentir”.