Ángela Aguilar está en boca de todos tras el escándalo con Gussy Lau, el novio que mantenía en secreto como un romance “prohibido”.

Y es que, mientras Ángela Aguilar apenas cumplió la mayoría de edad, Gussy Lau tiene 33 años .

Además de la diferencia de edades , hubo otras causas por las que la relación de Ángela Aguilar y Gussy Lau terminó mal.

Aquí te contamos toda la polémica alrededor de Ángela Aguilar y Gussy Lau.

Gussy Lau, compositor de 33 años de edad, fue el primero en negar los rumores sobre su romance con Ángela Aguilar.

Hace una semana, Gussy Lau realizó una dinámica en su Instagram para resolver las preguntas de sus fans.

Entre estas, destacó una donde se le cuestionaba si “andaría” con Ángela Aguilar.

El artista fue tajante al decir que no, ya que le tenía mucho respeto a Ángela Aguilar y a Pepe Aguilar , su jefe.

“No (soy novio de Ángela Aguilar). Ni con Ángela, ni con Aneliz; y si fuera mujer, ni con Leonardo. ¿Por qué? Muy sencillo: Pepe Aguilar, es mi jefe, lo he visto, mide dos metros y le llegas hacer algo a alguno de sus hijos, ¡cállate, te pega un chingadazo.”

Pese a las declaraciones de Gussy Lau, el programa ‘Chisme No Like’ aseguró tener pruebas de su tórrido romance con Ángela Aguilar.

Y, además, acusaban que Ángela Aguilar aún era menor de edad cuando empezó el noviazgo .

El pasado 5 de abril, el romance entre Ángela Aguilar y Gussy Lau ya era imposible de esconder.

En redes sociales comenzaron a circular una serie de fotos donde Ángela Aguilar aparece -muy cariñosa- al lado de Gussy Lau.

En las fotos filtradas, Ángela Aguilar está besando a su novio y sonriendo a la cámara.

Hasta ese momento, ni Ángela Aguilar ni Gussy Lau habían opinado acerca de la filtración de las imágenes.

Asimismo, se volvía cada vez más relevante la diferencia de 15 años entre Ángela Aguilar y su novio.

Los rumores alrededor de Ángela Aguilar y Gussy Lau nunca pararon.

Luego de que se filtraran las fotos, el programa ‘Chisme No Like’ dijo tener pruebas de que Pepe Aguilar reaccionó muy mal al romance .

Toda vez que, para él, se trataba de un abuso de confianza de parte de Gussy Lau.

Supuestamente, Ángela Aguilar se hizo novia de Gussy Lau desde el mes de marzo del 2021, cuando se conocieron en la disquera de Pepe Aguilar.

No obstante, el cantante se habría enterado del romance “prohibido” hasta noviembre del mismo año, y de inmediato los separó.

El enojo habría sido tanto, que Pepe Aguilar tomaría medidas drásticas en contra de Gussy Lau para afectar su carrera musical .

Vía Instagram, Gussy Lau confirmó ser novio de Ángela Aguilar. Sin embargo, negó que el romance tuviera varios meses.

El compositor aseguró que su relación con Ángela Aguilar no era un secreto, pues Pepe Aguilar estaría enterado desde el inicio.

Incluso, presumió que Ángela Aguilar ya conoce a sus papás.

En el mismo video de redes sociales, Gussy Lau reveló quién fue el responsable de las fotos filtradas.

Según dijo, se trata de un amigo cercano que lo traicionó .

“Yo la subí (la foto) a mis close friends. Ok, andamos juntos. (...) Por error, un close friend de los que tenía yo le tomó un screen shot.”

Finalmente, Gussy Lau aclaró que Ángela Aguilar es su novia desde el mes de febrero de 2022.

Ángela Aguilar le hizo frente al escándalo que la rodea, y publicó un video aclaratorio sobre su situación.

Con la voz entrecortada, la cantante acusó sentirse “defraudada” y “violentada” por las fotos filtradas donde se le ve con su novio Gussy Lau.

“Me siento triste, defraudada (...) han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo con que salieran; me siento violentada, violada de la posibilidad de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen.”

Ángela Aguilar