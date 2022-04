La cantante mexicana Ángela Aguilar, se pronunció sobre las recientes fotografías que se filtraron junto a su pareja Gussy Lau, quien es 15 años mayor que ella.

Recordemos que recientemente el mismo Gussy Lau confirmó tener una relación con Ángela Aguilar, tras haber negado las especulaciones su romance con la cantante.

Fue a través de un video en su cuenta oficial de Instagram, donde la intérprete confesó sentirse decepcionada con la persona que publicó estas imágenes.

“Me siento triste, defraudada; no puedo creer que estoy haciendo este video. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo con que salieran; me siento violentada, violada de la posibilidad de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”.

Ángela Aguilar