Mr Doctor reveló durante una entrevista que seguirá desenmascarando a “charlatanes”; esto luego de que subiera un video disculpándose con Maryfer Centeno de 35 años de edad.

Octavio Arroyo de 34 años de edad, mejor conocido en redes sociales e Internet como Mr Doctor, ha hablado tras disculparse con Maryfer Centeno tras firmar un acuerdo legal.

Esto después de sus constantes peleas en redes sociales y después de que Mr Doctor calificara a Maryfer Centeno de charlatana.

Y aunque la disculpa de Mr Doctor “decepcionó” a varios, cabe mencionar que fue parte del acuerdo legal que firmaron ambos influencers.

Ahora, durante una entrevista a Mr Doctor en Venga La Alegría, el creador de contenido aseguró que seguirá desenmascarando “charlatanes”.

Después de que Mr Doctor subiera un video a sus redes sociales y canales en donde se disculpaba con Maryfer Centeno, ahora él lo hace pero con sus fans y seguidores.

Pues durante una entrevista con Mr Doctor en Venga La Alegría, el influencer aseguró que mantendrá su postura para desenmascarar “charlatanes”.

Es decir que aunque Mr Doctor tuvo que grabar y subir una disculpa a Maryfer Centeno tras el pleito legal en el que ambos se vieron envueltos, continuará con sus videos destapando a charlatanes.

También Mr Doctor aseguró que sigue con sus convicciones y es por eso que seguirá desenmascarando charlatanes, pero aprendiendo de la experiencia que tuvo con Maryfer Centeno.

Aunque el video de disculpa a Maryfer Centeno fue bastante criticado, Mr Doctor reveló en entrevista que es un final y ya y se llegaron a acuerdos en donde debía poner la disculpa para parar la denuncia.

Todo gracias a un abogado de nombre Erick Rauda pues el proceso que vivió con la denuncia de Maryfer Centeno, fue bastante difícil ya que nunca había tenido una.

Por lo que Mr Doctor aseguró que afortunadamente pudo platicar y llegar a un acuerdo, y asegura que él cree que quedó en un buen término pues “vale más tener paz que tener la razón”.

Mr Doctor aseguró que este caso con Maryfer Centeno ya lo estaba rebasando a él y a su familia, por lo que decidió terminar el asunto legal que estaba desde el mes de octubre.

“Había momentos de bajón, había momentos de miedo, de incertidumbre. Afortunadamente la terapia me ayudó bastante y el apoyo de la gente.Yo no esperé que gran parte dle país se tomara postura a la ciencia, entonces eso me dejó mucho más tranquilo. Mi objetivo era claro: poner el tema sobre la mesa, que se hablara”

Mr Doctor