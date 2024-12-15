tras 27 años de haber sido conductora del primer Teletón en México, Lucero -de 55 años de edad- llegó al Teletón 2024 con su hija Lucerito Mijares, acompañadas por Manuel Mijares -de 66 años de edad-.

El sábado 14 de diciembre se realizó la edición del Teletón 2024 con el objetivo de ayudar a miles de niños con alguna discapacidad.

Durante la transmisión del Teletón 2024, Lucero llegó acompañada por su hija Lucerito Mijares -de 19 años de edad- y Manuel Mijares para conquistar el el corazón del público por ver a la familia en la transmisión.

VIDEO: Lucero y Lucerito Mijares conquistan el Teletón 2024

Lucero fue conductora del primer Teletón en 1997 en México y ahora volvió para cantar y ser conductora de la edición del Teletón 2024 junto a Lucerito Mijares y Manuel Mijares.

Durante la transmisión, agradecieron la presencia y el apoyo de Lucero en el Teletón.

No podemos entender la historia del Teletón sin esos primeros Teletones en los que Lucero, literal, era un Lucero, y iluminó un país entero. TELETÓN 2024

“Esos tres seres humanos han creído, han amado y se han entregado a esta causa. No podemos entender la historia del Teletón sin esos primeros Teletones en los que Lucero, literal, era un Lucero, y iluminó un país entero…”



¡Es inexplicable la emoción, qué belleza y qué orgullo… pic.twitter.com/G72qAoGeGM — Clismar ♡ (@love_hogaza) December 15, 2024

Por su parte, Lucerito Mijares es parte del Teletón 2024 porque canta el tema oficial de este año.

Lucerito Mijares Teletón 2024 (Teletón )

Lucero, su madre, se dirigió a su hija y conmovió al público cuando recordó el comienzo del Teletón hace 27 años:

Y el que tú ahora, seas parte del Teletón, después de 27 años... Cuando empezamos Teletón yo todavía no tenía hijos, nos habíamos recién casado. LUCERO

El emotivo regreso de Lucero al Teletón junto a Lucerito Mijares como conductoras

Luego de recibir unas palabras de agradecimiento por haber estado en la primera edición del Teletón y regresar en el 2024, Lucero dio unas palabras de agradecimiento al público.

Asimismo, emotivamente, recordó cómo fue su primera aparición en el primer Teletón de 1997 en México:

No puedo olvidar que tenía un vestido rojo, estaba yo muy elegante porque me sentía muy importante y me sentía muy feliz de poder comenzar con un sueño que teníamos los mexicanos. (...) Estaba recién casada y salí a saludar y a decir: ‘Yo soy Lucero, estoy recién casada y me muero de ganas de tener hijos, y quiero que este pedazo de mundo que les va a tocar a ellos sea mucho mejor. LUCERO