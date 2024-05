Lucerito Mijares asegura que no le afectaron las críticas de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray y explica cómo se sintió con la polémica generada.

Desde el pasado 29 de abril el nombre de Lucerito Mijares -de 19 años de edad- se encuentra en tendencia luego de las burlas que recibió por su cuerpo.

Fue en el programa ¡Qué importa! que Sofía Rivera Torres -de 31 años de edad- y Eduardo Videgaray hicieron varios comentarios sobre la apariencia física de Lucerito Mijares.

Tras las críticas a Lucerito Mijares, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray -de 54 años de edad- recibieron varios ataques por lo que decidieron ofrecer una disculpa.

Sin embargo, varios usuarios consideraron que más que una disculpa, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray habían intentado justificar sus acciones.

A casi un mes de la polémica, Lucerito Mijares se pronunció sobre lo ocurrido y confesó lo que sintió con los comentarios de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray.

Lucero -de 54 años de edad- y Lucerito Mijares acudieron al programa de Adela Micha en donde hablaron sobre la controversia generada por las críticas de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray.

Durante su conversación, Lucero reveló que ella fue la que se dio cuenta de lo que estaba pasando pues al otro día vio que el tema era viral en las redes sociales.

En la entrevista, Lucero destacó que en un principio no entendía nada e incluso llegó a pensar que hablaban de ella pues hay personas que siguen llamándola Lucerito.

Pero a investigar más, Lucero encontró el video y se dio cuenta de que todo era para su hija Lucerito Mijares.

Lucero fue a decirle a su hija Lucero Mijares -quien se encontraba bañándose- sobre lo que estaba pasando y las burlas que habían hecho Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray.

Lucerito Mijares cree que Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray nunca imaginaron que al burlarse de ella iban a generar tanto, pues todo se salió de control.

Ante la justificación de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray, Lucero Mijares dejó en claro que si ella hace bromas de lo que le pasa no es una invitación para que otros lo hagan.

“A mi no me afecta para nada (…) si yo hago bromas de eso, es por mí”

Lucerito Mijares destacó que le sorprendió que Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray se hayan pronunciado así de ella cuando ella ni los conoce.

“A mí me dio igual, fue como que raro si yo no me he metido con ellos, no los conozco. Si hubiera dicho pura mala onda a ellos, pues chance ahí sí”

Lucerito Mijares