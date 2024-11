Lucero Mijares salió buena consejera y ante la polémica que Ángela Aguilar ha enfrentado -aún más- desde que se casó con Christian Nodal, la cantante y actriz le mandó un mensaje.

Es bien sabido que la aprobación del público sobre Ángela Aguilar de 21 años de edad, no ha sido la mejor. Sin embargo, esta aumentó ahora que se casó con Christian Nodal.

Ante ello, Lucero Mijares de 19 años de edad, le compartió un mensaje a su colega, pues esta tiene experiencia enfrentando el hate constante en redes sociales.

Pero ¿Qué le dijo Lucero Mijares a Ángela Aguilar? Te contamos el chisme del consejo más audaz que pudo haberle dado.

Pese a que Lucero Mijares es aprobada por muchos en redes sociales, las críticas no le faltan sobre su físico u otros detalles que ha compartido.

“A mí no me afecta para nada”: Lucerito Mijares revela lo que sintió tras críticas de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray

Por ello, reporteros consideraron que el mejor consejo a Ángela Aguilar podría venir de Lucero Mijares, asumiendo que ya tiene experiencia en el hate de redes.

A través de una entrevista mostrada por la reportera Berenice Ortiz, se mostró la forma en que la hija de Lucero y Mijares decidió aconsejar a su colega, Ángela Aguilar.

Y es que si bien se sabe que a Ángela Aguilar le ha costado la aprobación del público desde que compartió que una parte de ella es argentina, el hate aumentó desde su boda con Christian Nodal.

Pues el problema no fue su matrimonio en sí, sino que este se dio en medio de especulaciones y declaraciones que han llevado al creer que la cantante fue la tercera en discordia en la relación de Christian Nodal con Cazzu.

Ante esto que ha motivado una gran ola de hate contra Ángela Aguilar, Lucero Mijares le dio su más sincero consejo diciéndole “no hagas caso, sé feliz”.

“Pues que no haga caso, que sea feliz, que la pase bien. Todos van a decir todo, no hagas caso (...) Es muy talentosa, no tiene que hacer caso a lo que la gente dice”.

Lucero Mijares, actriz.