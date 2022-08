La actriz de teatro musical Lolita Cortés, jueza de La Academia, explicó qué fue lo que la hizo enfurecer en la más reciente transmisión del reality show de Tv Azteca.

Recordemos que Lolita Cortés de 51 años, se retiró el micrófono y abandonó el foro de La Academia, antes de finalizar el programa de telerrealidad.

Esto ocurrió justo al momento de revelarse a los académicos que pelearían por el primer lugar en la final del concurso de canto,

Tras los votos del público, los finalistas resultaron ser:

Nelson de 21 años

Cesia de 23 años

Mar de 19 años

Andrés de 16 años

Rubí de 21 años

Finalistas La Academia (@laacademiatv / Instagram)

Esto significó la expulsión de Eduardo de 29 años, quien Lolita Cortés esperara que él pasara a la gran final, según dejó saber este fin de semana.

¿Qué fue lo que dijo Lolita Cortés sobre La Academia, citando a Jolette?

Lolita Cortés no estuvo de acuerdo con los alumnos que resultaron ser finalistas; específicamente con Rubí, de quien, en repetidas ocasiones, ha dicho que “no está al nivel de sus compañeros”, respaldada por el resto de los críticos que conforman el panel de jueces.

Cabe señalar que la académica ha sido continuamente comparada con Jolette de 38 años, a quien también le decían los jueces que no tenía el mismo nivel que su competencia.

Recordemos que en la cuarta generación, Lolita Cortés pidió que ya no votaran por Jolette, y esta vez la recordó, a través de la participación de Rubí, quien saltó a la fama, tras hacerse viral por un video en el que su papá invitó a todo México a su fiesta de XV años.

“Me dio muchísimo coraje, yo ya me quería ir de ahí. La verdad la pase muy mal, sé que no debo comprarme el reality, pero la verdad es que me pareció una vergüenza tener una final que sabíamos que no podíamos permitir que llegara a eso”, dijo Lolita sobre el más reciente concierto.

Fue posteriormente cuando la ‘Jueza de hierro’ hizo referencia a la exacadémica:

“Yo sé que se va a escuchar espantoso, pero ahora sí que dimos el Jolettazo”. Lolita Cortés

Finalmente, Lolita Cortés explicó que, aunque sabe que “hay reglas que se tienen que cumplir” porque “el público está votando”, señaló que “no puedes exponer a la niña cuando ya le dio COVID, cuando le dan ataques de ansiedad, está primero su salud antes de cualquier otra cosa y dos, no está al nivel de los demás”.