Lola Cortés le tira otra vez a Alexander Acha por no asumir errores en La Academia y considera que el director no supo aprovechar el gran talento que tenían los alumnos de esta generación.

A una semana de la gran final de La Academia 2022 -donde el público elegirá al ganador con sus votos-, Lolita Cortés se dijo decepcionada con lo que ha pasado en el escenario pues considera que no se ha aprovechado el talento de esta nueva generación que entró al reality.

Como en otras ocasiones, Lolita Cortés de 51 años de edad arremetió en contra de Alexander Acha de 37 años de edad pues considera que no se encuentra a la altura de lo que La Academia necesita.

El domingo 7 de agosto se llevó a cabo la segunda parte de la semifinal de La Academia. Eduardo fue el último alumno expulsado antes de la gran final.

A unos días de la gran final de La Academia, Lola Cortés se mostró decepcionada con lo que pasó con esta generación pues considera que su talento no fue aprovechado al máximo.

En entrevista, Lolita Cortés volvió a explotar en contra de Alexander Acha y la producción de La Academia pues considera que hubo muchos errores en los conciertos que no pueden pasar en la televisión mexicana.

En entrevista con Marco Antonio Silva, Lola Cortés destacó que Alexander Acha tuvo alumnos con gran talento, pero no supo aprovecharlo.

Ante sus constantes reclamos de lo que pasaba en los conciertos, Lola Cortés destacó que hasta el momento nadie se ha disculpado con ella por no haber hecho las cosas bien durante las presentaciones de los alumnos.

No es la primera vez que Lola Cortés señala a Alexander Acha por lo que sucede en los conciertos, pues era común que ambos se enfrentarán por no estar de acuerdo sobre el manejo de las presentaciones en La Academia.

Mientras que Lola Cortés le exigía a Alexander Acha tomar responsabilidad sobre lo que pasaba en los conciertos, el cantante le pedía tener respeto a todos los maestros de La Academia.

Sus peleas en La Academia han quedado inmortalizadas en varios memes que inundan las redes sociales.

Para demostrar sus argumentos, Lola Cortés aseguró que lo que se vivió en la presentación de Lety López es inconcebible, pues pasaron varias cosas que no se pueden pasar por alto pues es una vergüenza.

Lola Cortés destacó que lo que pasó en su presentación de Lety López no puede suceder en la televisión mexicana.

“Creen que no me di cuenta, claro que lo vi, pero no era el momento porque mi Lety, que es mi reina del mariachi es respetada, pero lo que se hizo no puede suceder en nuestra televisión mexicana”

