JC Reyes se convirtió en blanco de críticas y burlas tras su concierto en el Movistar Arena de Madrid, pues sufrió una caída que pasará a la historia.

Juan Manuel Cortés mejor conocido como JC Reyes pretendía hacer la mejor entrada en su show del 22 de marzo, pero el truco no le salió.

El cantante de música urbana llegó al escenario en motocicleta, pero terminó en el suelo...

JC Reyes, de 28 años de edad, tener una gran entrada a su concierto para sus seguidores, pero no lo logró.

El ambiente se tensó porque JC Reyes no subía al escenario. El espectáculo se retrasó 40 minutos.

El cantante llegó abordo de una motocicleta comenzó a recorrer el escenario, pero perdió el equilibrio y sufrió una caída que fue grabada por los presentes.

“Vamo a darle. Hijo de su puta madre”, dijo al levantarse y aunque el show siguió su curso, él ya era un meme empezada la noche.

Acá el video de la caída de la JC Reyes resultó ileso:

No es ningún secreto. JC Reyes ama andar en motocicleta por lo que no está claro el porqué de su caída.

Al respecto, JC Reyes minimiza lo ocurrido, en su lugar agradece que él no haya sufrido lesiones y que su público tampoco ya que el vehículo pudo haber caído sobre alguien.

Por lo que se pone reflexivo y agradece el sold out de su show, el cuál está siendo duramente criticado.

“CAERSE está PERMITIDO. LEVANTARSE es OBLIGATORIO. El MEJOR CONCIERTO de toa mi VIDA. Haciendo un SOLD OUT en el MOVISTAR ARENA, le puede pasar a CUALQUIERA. Al revés dándole gracias a DIOS ya que no PASÓ algo más GRAVE, la MOTO no caió a NADIE y yo estoy Bien. Ayer me HICISTEIS sentirme el MEJOR”

JC Reyes