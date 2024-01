Gerardo Deveze, conductor de Uber denunciado por Adriana Fonseca, muestra pruebas contra la actriz.

El martes 16 de enero, Adriana Fonseca denunció en redes sociales las supuestas agresiones de un chofer de Uber.

Sin embargo, el conductor de Uber señaló que Adriana Fonseca lo discriminó y hasta lanzó comentarios racistas en su contra.

Adriana Fonseca -de 44 años de edad- señaló que Uber y las autoridades de la CDMX se pusieron en contacto con ella tras la supuesta agresión de un conductor.

Gerardo Deveze es nombre del conductor que peleó en vivo con Adriana Fonseca y muestra evidencia de que fue la actriz quien lo comenzó atacar.

Gerardo Deveze compartió un video donde le pide a Adriana Fonseca que se baje de su auto y negó que manejara a exceso de velocidad, pues había tráfico.

“Le pedí que se bajara antes de subir al segundo piso y no quiso (...) me dijo que era un asqueroso, venía pisando el coche”

Asimismo, Gerardo Deveze asegura que Adriana Fonseca es una persona clasista y que lo comparó con el servicio de Uber de Estados Unidos.

El conductor de Uber quiso dar su versión de los hechos y dio una entrevista a Chisme No Like, donde narra cómo inició su pelea con Adriana Fonseca.

Gerardo Deveze explicó que la molestia de Adriana Fonseca inició porque no la recogió en el punto exacto donde lo esperaba.

Más adelante, durante le viaje, Gerardo Deveze le pidió a Adriana Fonseca que retirara su pie del portavasos del auto y ella se ofendió.

“Percibí que ella estaba como impaciente (...) En el carril de alta me dice cuidado que me vas a matar y le digo: ‘¿Cómo? Si hay un montón de tráfico’”

Gerardo Deveze se disculpó por haber subido la velocidad, pero explica que esto era necesario para incorporarse a un carril de alta.

Fue ahí cuando Adriana Fonseca explotó y le preguntó si no sabía quien era ella: “Es que tú no sabes quién soy yo, yo soy Adriana Fonseca”.

El chofer no sabía quién era y él le dijo su nombre, también se disculpó con ella por si se había sentido ofendida, asegura.

“Esta persona (Adriana Fonseca) dijo que los conductores de Los Ángeles era mejores que los de la CDMX y ahí sí me empecé a molestar, entonces le dije que bajara y me dice no, no, no, a mí llévame a mi punto”

Gerardo Deveze