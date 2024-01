El conductor de Uber aseguró que Adriana Fonseca no fue la víctima y así es como da su versión de los hechos.

De acuerdo con el conductor de Uber, a pesar de que sí cometió algunos errores conduciendo, Adriana Fonseca lo ofendió primero.

Sin embargo, el conductor de Uber terminó por ofrecer una disculpa pública dirigida a Adriana Fonseca.

El conductor de Uber acusado de violencia por Adriana Fonseca, ya salió a dar su versión de los daños a través de redes sociales.

Vía Twitter, el conductor de Uber aseguró que Adriana Fonseca no fue la víctima.

De acuerdo con Gerardo Deveze, la polémica con la famosa inició debido a que él no encontraba su tag y buscándolo notó que Adriana Fonseca tenía los “pies arriba del portavasos”.

“Soy el chofer. Antes que nada, le pido disculpas a esta persona si la ofendí. Le comenté que no encontraba mi tag, en eso me di cuenta que estaba con sus pies arriba del portavasos, le pedí que no hiciera eso y reticente se negó. Ensució todo el plastico.”

Conductor de Uber que se peleó con Adriana Fonseca