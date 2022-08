La conductora Galilea Montijo, reaccionó luego de ser estereotipada por el público y algunos medios de comunicación, como teibolera.

Recordemos que en distintas ocasiones, algunos testigos han comentado que Galilea Montijo fue bailarina en clubs nocturnos durante su juventud.

Este hecho fue confirmado por la presentadora de televisión, sin embargo, explicó que únicamente formaba parte de un grupo de bailarines, que se presentaba en un lugar de nombre ‘Cucurrucucú', ubicado en Guadalajara Jalísco.

Pese a ello, muchos continúan estereotipándola y señalando que fue o es una teibolera, sobre todo tras bromear con este hecho en el programa ‘Hoy’, donde además mostró sus dotes en el ‘pole dance’.

Galilea Montijo (Tomada de video)

Galilea Montijo reacciona tras ser llamada teibolera+

Galilea Montijo por fin rompió el silencio abiertamente, luego de haber sido llamada ‘teibolera’.

Fue durante una emisión del programa de Unicable ‘Netas divinas’, donde la conductora se expresó al respecto.

Dejó claro que no fue teibolera, aunque también señaló que, si así hubiera sido, no le avergonzaría compartirlo, pues actualmente el ‘pole dance’ ha crecido mucho, incluso hay competencias a nivel global.

“Ya me acalambré, no fui teibolera, pero si lo hubiera sido, qué tiene de malo, hoy ya hasta son torneos internacionales, las hubiera representado dignamente”, comentó.

Galilea Montijo responde a quien la ha llamado ‘naca’; Paola Rojas la respalda

Galilea Montijo confesó en ‘Netas divinas’, que ha llegado a ser estereotipada y llamada ‘naca’.

Aunque no especificó quién fue la persona que la llamó de tal modo, si compartió algunas pistas y habló sobre ello.

“Esta revista muy nice, esta mujer que aparte no la conozco ni me conoce, dijo ‘sinónimo de naquez, Galilea Montijo’, dije ‘okay, no la conozco’”, contó.

Tras escuchar el relato de la conductora, Paola Rojas la defendió y aseguró que ese tipo de comentarios, hacen que la misma persona que los hace, quede mucho peor que la citada.

Netas Divinas (@netasdivinastv / Instagram)

“Quien usa un término así, para referirse a alguien más, se degrada. De pronto nos asocian con nuestros personajes, para quienes son actrices”, explicó.

Mientras tanto, Galilea Montijo continúa trabajando; continúa como conductora en el programa matutino ‘Hoy’, así como en ‘Netas divinas’ por Unicable.